Megütközés fogadta a csípő- és térdízület-operációk új eljárásrendjét, lenne mód a túlsúlyosok megműtésére is

2025-04-07 05:50:00 CEST

Két éve van már szakmai program arról is, hogy miként lehetne műtét előtti rehabilitációval felkészíteni a túlsúlyos embereket a csípő- és térdízület-operációkra.

Miután széleskörű megütközés fogadta azt, hogy – mint arról a Népszava beszámolt – a csípő- és térdízület-operációk új eljárásrendjében kiszorítják a várólistára vételből a 35-40 testtömeg index feletti emberek, a Belügyminisztérium közleményben állította: az új szabály fő célja az egyenlő hozzáférés biztosítása a betegek számára. Ehhez fogalmaz meg szakmai ajánlásokat, egyértelmű útmutatást a várólistát kezelő szakszemélyzet részére.

Lantos Gabriella közgazdász, a józsefvárosi szakrendelő főigazgatója a Népszava Szike című egészségpolitikai podcastjének héten megjelenő adásában az új eljárásrenddel kapcsolatban is emlékeztetett: az egészségügy nagyon drága iparág. A szakértő – mint mondta – maximálisan elfogadja, ha egyébként egy releváns, szakmai szempontrendszer szerint szelektálnak a betegségtípusok között. Ugyanis az egészségügyre a világ minden pénze kevés, ezért kell egy prioritási lista. És ezt nem a finanszírozási szakembereknek, hanem orvosi grémiumnak kell megmondania, hogy mi legyen a sorrend. Emellett szükség van finanszírozási sorolásra is, mert amit most a rossz hatékonysággal gyógyuló csípőműtétekre költenek, az a pénz már nem lesz odaadható koraszülött ellátásra, veseátültetésekre vagy más társadalmilag egyébként hasznos, nagy egészség-nyereséget generáló dolgokra.

„Azzal a gondolattal, hogy a közpénzt célszerűen, a jó eredménnyel járó beavatkozásokra használjuk fel, egyet lehet érteni, de ezt egy-két paraméterhez kötötten nem nagyon lehet megcsinálni” – ezt már Kincses Gyula egészségpolitikus, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke mondta lapunknak. Ha nem várható jó eredmény a beavatkozástól – folytatta – nem szabad engedni. Ám azokat az embereket, akiknek például a súlyuk nem alkalmasak a műtétre, föl kell készíteni egy úgynevezett műtét előtt rehabilitációs programmal a beavatkozásra. Ez nem csak a páciens fogyasztásáról szól, hanem speciális izomcsoportok erősítéséről is. Ehhez az úgynevezett preoperatív szakmai program két éve készen van.

Egyelőre azonban úgy tűnik ezt az eszközt még valamiért nem állította rendszerbe az egészségpolitika. Keczéry András háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara titkára a Népszavának arról beszélt, szerinte

tragikus, ha valaki a testtömegindex miatt fel sem kerülhet a várólistára.

Aki túlsúlyos és ezért nem is tud mozogni, az nem is tud nagyon fogyni. Tehát ha valaki emiatt nem kaphat a mozgását javító protézist, az állandó fájdalomcsillapításra szorul. Ezeknek a gyógyszereknek a hosszú távú szedése viszont veseelégtelenséget, illetve gyomorproblémákat generál.

Bár az egészségbiztosító ezzel a protokollal igyekszik az orvosokat elriasztani egyes betegek várólistára vételétől, az egészségügyi törvényben foglalt alapelvet ezzel sem tudta felülírni, miszerint: „Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai azt szükségessé teszik, a kezelőorvos a finanszírozási eljárásrendben, a vizsgálati és terápiás eljárási rendben, valamint a rehabilitációs ellátási programban foglaltaktól eltérhet.”