Jair Bolsonaro felvette a mártírszerepet

tüntetés;Brazília;Jair Bolsonaro;

2025-04-08 08:35:00 CEST

Utcára vonultak az egykori brazil elnök hívei, a tüntetés élén maga Bolsonaro volt. Kegyelmet követelt azoknak, akik a két évvel ezelőtti választások után megrohamozták a brazil kongresszust.

Újra utcára vonultak vasárnap az egykori brazil elnök, Jair Bolsonaro hívei, hogy támogatásukról biztosítsák a súlyos vádakkal szembenéző egykori államfőt. A tüntetés élén maga Bolsonaro volt, aki kegyelmet követelt azoknak, akik a két évvel ezelőtti választások után megrohamozták a brazil kongresszust, miután a volt elnök kikapott baloldali ellenfelétől, Luis Inacio Lula da Silvától. Ő maga továbbra is ártatlanságát hangoztatja.

Az ügyészség még februárban emelt vádat Bolsonaróval, több miniszterével és más tisztviselőkkel szemben

fegyveres bűnszervezetben való részvétel és a demokratikus jogállamiság erőszakos felszámolása, vagyis puccskísérlet miatt. Bolsonaro ellen további, összesen öt vád van érvényben.

Köztük a nemzeti kincsek félrekezelése is, ami alatt vélhetően az ipar kedvéért Amazónia erdeiben végzett borzalmas pusztítást értik. Ez nemcsak a környezetet, de az ott élő indián őslakosokat is érintette. És hogy fokozzuk: sikkasztás és hamisítás is szerepelnek a bűnlajstromán.

A volt államfőt gyilkossági kísérlettel is vádolják. Állítólag a 2022-es választási kampány alatt a populista vezető már előre látta, hogy alul fog maradni Lulával szemben, ezért megpróbálta megmérgezni. A vádirat szerint célpontjába került a legfelsőbb bíróság egyik bírója, Alexandre de Moraes és a jelenlegi alelnök, Geraldo Alckmin is. A merényleteknek csak az parancsolt megálljt, hogy Bolsonaróék nem tudták a teljes hadsereget maguk mellé állítani. A vád szerint a volt államfő a választási rendszer meghekkelésére is felkért valakit.

Bolsonaro hívei 2023 januárjában, egy héttel Lula hivatalba lépése után megrohamozták a legfelsőbb bíróságot, az elnöki palotát és a kongresszust is a fővárosban, kísértetiesen hasonlóan Trump híveinek capitoliumi akciójához. Bolsonaro ekkor pont az Egyesült Államokban volt gyógykezelésen, mandátuma lejárta előtt ment ki és összesen három hónapot töltött Floridában. Amikor tagadja az ellene felhozott vádakat, általában ez a fő érve:

„Milyen puccsról beszélnek?(...)Disney Worldben terveztem Goofyval és Donald kacsával?”

Bolsonaro, akit 2030-ig eltiltottak a közhivatal viselésétől, már elnöksége alatt megosztó volt. Nem sokkal beiktatása után azzal kezdett, hogy az LMBTQI+ közösség tagjait kivonta a civil jogi védelem alól. Majd átadott több, eredetileg indián őslakosokhoz tartozó addig érinthetetlen területet a mezőgazdasági minisztériumnak. Ezen kívül könnyebbé tette a fegyvervásárlást. A koronavírus-járvány alatt ellenezte a karantén elrendelését, a maszk használatát, és a vakcina nem bizonyított mellékhatásaival ijesztgetett, például azzal, hogy magasabb kockázata lesz annak, hogy valaki elkapja a HIV-vírust.