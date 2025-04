Az EU első körben tárgyalni szeretne Washingtonnal, de van „B terv” is

Európai Unió;Donald Trump;importvámok;büntetővám;

2025-04-07 19:58:00 CEST

Ha szükség van rá, újabb ellenlépések jöhetnek.

Nem fogadta el az EU nulla százalékos vám javaslatát a személyautókra az USA - mondta Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa hétfőn. Állítása szerint a személyautókra és ipari termékekre még februárban javasolta a vámmentességet az Európai Bizottság, vagyis jóval a múlt heti amerikai 20 százalékos büntetővám bejelentése előtt. Így biztosan nem igaz a magyar kormány vádja, hogy a Bizottság elmulasztotta a tárgyalást és ezért indította el a vámháborút az Amerikai Egyesült Államok. Hétfőn Luxembourgban találkoztak az EU tagállamainak kereskedelemért felelős miniszterei, hogy megtárgyalják, milyen válasz adható az EU-t sújtó 20 százalékos vámra.

Egységben van az EU, különösen zárt ajtók mögött - nyilatkozta az ülés után Michał Baranowski, az EU soros elnökségét betöltő Lengyelország külkereskedelemért felelős helyettes államtitkára. A lengyel politikus és Maroš Šefčovič is hangsúlyozta, hogy első körben tárgyalni szeretnének Washingtonnal, de van „B terv” is újabb ellenlépésekre, ha szükség van rá. A kereskedelempolitika, így a vámok meghatározásában az Európai Uniónak kizárólagos hatásköre van. Az Európai Bizottság folytathat tárgyalásokat EU-n kívüli országokkal, vámok esetében a szervezet javasol részletes szabályokat.

A tagállamoknak nem is kell kifejezetten hozzájárulásukat adni új vámok bevezetésekor.

A bizottsági javaslatot a tagállamok minősített többségének kell ellenezni, vagyis csak akkor nem lép életbe az unió külkereskedelmi vámszabály, ha azt a tagállamok 55 százaléka ellenzi úgy, hogy az országok az EU teljes lakosságának 65 százalékát képviseljék.

Az első válaszlépésekről az aluminium és acélvámok területén már szerdán javaslat kerülhet a tagállamok elé, amelyek egy része már április 15-én hatályba léphet. Ugyan számos különbség van a tagállamok között, milyen gyorsan és mekkora válaszlépéseket szeretnének, a kormányok hangsúlyozták, senkinek nem jó a kereskedelmi háború.

A büntetővámok bevezetését Trump a kereskedelmi deficittel indokolta, vagyis, hogy sokkal több terméket importál az USA Európából, mint amennyi terméket az európaiak vásárolnak. A döntés ellenzői nem győzik hangsúlyozni, hogy a logika „kifelejti” a szolgáltatások kereskedelmét, ahol az „egyensúlytalanság” a másik irányba hat. „A számítás nonszensz, az egész gazdaságfilozófiai alapja nonszensz” - mondta Robert Habeck, német gazdasági miniszter és alkancellár, akinek minden bizonnyal ez volt az egyik utolsó tanácsi ülése, ugyanis az általa vezetett zöldek már nem lesznek tagjai a hamarosan megalakuló új német kormánynak. Más tagállami miniszterek kevésbé konfrontatív hangot ütöttek meg, de szinte mindenki hangsúlyozta, senki nem jár jól a magasabb vámokkal.

Írország, amely évtizedeken keresztül vonzotta alacsony adóival az amerikai cégeket, különösen kitett a vámháború okozta sokkoknak. Simon Harris ír külügyminiszter azon tagállamok táborát erősíti, akik várnának az azonnali válaszlépésekkel, szerinte „nyugodt és kimért” lépésekre van most szükség az eszkaláció elkerülésére. Dublinnak különösen fontos, hogy a szolgáltatásokra kivetett vámok hogyan alakulnak, jelenleg számos techcég európai központja is Írországban található. Olaszország szintén azok táborát erősíti, akik inkább szeretnék az első válaszcsomagot is elhalasztani. Antonio Tajani külügyminiszter hangsúlyozta, reméli, Giorgia Meloni miniszterelnök- akik jó személyes kapcsolatot ápol Trump elnökkel-, közelgő washingtoni látogatás segíthet a párbeszédben.

Kínáról is beszélni kell Kína kérdése nemcsak azért kapott kiemelt szerepet hétfőn, mert a magyar -és mások mellett a német- kormány ellenében is magasabb behozatali vámokat rótt ki az Európai Bizottság tavaly ősszel a kínai elektromos autók behozatalára, hanem mert a Washington által kivetett vámoknak egy újabb hullámot indíthatnak el Kínából Európa felé. Több tagállam ugyanis attól tart, hogy azok az államok, amelyeket különösen magas vámokkal sújtott Donald Trump az exportjukat Amerika helyett Európába irányítanák. Az esetleges dömping ellen, amelyre Kínából különösen nagy esélyt látnak egyesek, az EB hétfőn bejelentette, létrehoznak egy import megfigyelő munkacsoportot, amely, ha szükséges, válaszlépéseket fog javasolni.

Egy tárgyalásokra rálátó tagállami forrásunk úgy nyilatkozott a Népszavának, hogy Magyarország is az óvatosabbak táborát erősíti, de nem túl keményen, hiszen szerinte ők is ismerik a játékszabályokat. Szijjártó Péter külkereskedelmi és külügyminiszter az ülés előtt a közösség média felületén úgy nyilatkozott, hogy a kormány elvárja az Európai Bizottságtól, hogy tárgyalásokkal rendezze a kialakult helyzetet, mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával.

Bár március elején Orbán Viktor miniszterelnök egy beszédében jelezte, hamarosan aláírhatnak egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot, ez nem jelenthet kivételt Magyarország számára a vámok alól. Az Európai Bizottság szóvivője lapunk kérdésére megerősítette, egy tagállam sem írhat alá vámokat is érintő egyezményeket.