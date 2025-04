Júliusban Budapesten is fellép Jennifer Lopez

Budapest;koncert;pride;Jennifer Lopez;

Némi fricska lehet az Orbán-kormánynak, hogy a népszerű amerikai énekes-színésznő előző hónapban Wahingtonban ad koncertet, mégpedig nem máshol, mint a világ LMBTQ közösségének nagy találkozóján, a World Pride zenei fesztiválon.

Az Up All Night – Live in 2025 című turnéjának egyik állomásaként Budapesten is fellép Jennifer Lopez, az amerikai énekes-színésznő show-ja július 20-án este 8 órakor lesz az MVM Dome-ban – írja a Telex a szervező Green Stage Production közleménye nyomán. A koncertre április 9-én szerdától lehet jegyet venni az Eventim felületén. A koncert szervezői látványos, energiával teli zenei élményt ígérnek, a koncerten várhatóan Lopez pályafutásának legnépszerűbb slágerei hangzanak majd el.

– Minden nemzetközi JLover-nek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek, és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk – üzente rajongóinak Jennifer Lopez, aki 30 éves karrierje során több mint 80 millió lemezt adott el, dalait több milliárdszor streamelték.

Az énekes, színész, producer és üzletasszony Lopez az elmúlt években több filmet is forgatott, de karrierje mellett a magánélete miatt is sokszor kerül a médiafigyelem középpontjába, legutóbb például azzal, hogy hivatalosan is elvált a szintén világhírű színésztől, Ben Afflecktől. A februárban a Népszavának videóinterjút adott Jennifer Lopez idei turnéjának egyik kiemelkedő állomása lesz Washingtonban június elején, ahol az itthon az Orbán-kormány által támadott LBMTQ-közösség 2025-ös fesztiváljának zenei programjának, a World Pride-nak kiemelt fellépője lesz.