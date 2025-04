Betiltja az Instagram az élőzést a tiniknek

Facebook;betiltás;kiskorúak;tinik;közösségi média;tinédzserek;kamaszok;Instagram;élő közvetítés;Meta;

2025-04-08 14:05:00 CEST

Szülői engedély kell majd hozzá 16 év alatt. A Meta emellett azt is bejelentette, hogy az Instagram tinifiók rendszerét kiterjeszti a Facebookra és a Messengerre is.

Az Instagram anyavállalata (Meta) bejelentette, hogy a 16 év alatti felhasználók mostantól szülői engedély nélkül nem használhatják az alkalmazás élő közvetítést indító (Live) funkcióját. Szintén szülői jóváhagyás kell majd ahhoz, hogy a fiatalok kikapcsolják azt a funkciót, amely automatikusan elhomályosítja a gyaníthatóan meztelenséget tartalmazó képeket a privát üzenetekben – írja a The Guardian.

A Meta emellett azt is bejelentette, hogy az Instagramra tavaly bevezetett tinifiókrendszert kiterjeszti a Facebookra és a Messengerre is. A tinédzser fiókok többek közt lehetővé teszik a szülők számára, hogy napi időkorlátokat állítsanak be, bizonyos időszakokban letiltsák az alkalmazás használatát, és nyomon kövessék, hogy kikkel csetel éppen gyermekük.

A Facebook és Messenger tinifiókjai kezdetben az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesznek elérhetők. Az Instagramhoz hasonlóan a 16 év alatti felhasználók szülői engedély nélkül nem módosíthatják majd az alapértelmezett beállításokat, míg a 16 és 17 évesek önállóan is változtathatnak ezeken. A Meta adatai szerint világszerte 54 millió kamasz használja az Instagramot ilyen beállításokkal, és a 13-15 évesek több mint 90 százaléka megtartotta az alapértelmezett korlátozásokat. ​