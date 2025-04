Avignon újra vár

Avignoni Színházi Fesztivál;

Ha nyár, akkor ismét Avignoni Színházi Fesztivál. Július 5 és 26 között újra nyitja kapuit a város a színházi világ polgárai előtt. A hivatalos, úgynevezett „IN” program beharangozóján jártunk.

" Te vagyok a szavakban" - írta Mahmoud Darwich palesztin költő. Akár ez is lehetne az Avignoni Színházi Fesztivál közel nyolc káprázatos évtizedének a mottója.

Akárcsak a múltban, ma is művészek szavai, gesztusai, hangjai és képei által a másikká válhatunk, felfedve azt a sokrétű és káprázatos lényt, aki vagyunk. Nem csak azért mesélünk történeteket, hogy túléljünk, mint őseink, vagy Seherezádé az Ezeregyéjszakában. Azért mondjuk el őket, hogy képesek legyünk együtt élni, és megtanuljuk, hogyan csináljuk jobban. Az együttlét azt jelenti, hogy keveredünk. Párizstól Bejrútig, Kigalitól Berlinig, Orléans-tól Marrakech-ig, mintegy tizenöt ország művészei és technikusai találkoznak ezen a nyáron is Avignonban, hogy egy múló, de nagyon is valóságos utópiát építsenek: az együttlétet. Ez az emberi összejövetel a színház DNS-e. Emlékezünk, jósolunk, közvetítünk, kérdezünk, kételkedünk, fordítunk, képzelünk, vágyakozunk. Többes szám első személyben, legyünk bármennyire is különbözőek. Nálunk kincs a sokszínűség.” mondta az Avignoni Fesztivál 79. évadának sajtótájékoztatóján az Arab Világ Intézetében, Párizsban, Tiago Rodrigues igazgató.

A helyszín nem véletlen, ugyanis igazgatása alatt a fesztivál minden évben meghív egy vendégnyelvet annak kiemelkedő alkotóival együtt.

Az arab nyelv képviseletében Tunéziából, Szíriából, Palesztinából, Marokkóból, Libanonból és Irakból érkeznek majd művészek, akik mind erősen kötődnek országukhoz, egy tájegységhez vagy vidékhez. Nyelvükön és dialektusukon keresztül a valósághoz kötnek minket, és így képet kaphatunk arról, hogy a szavaknak - a valóságról alkotott képünket megváltoztatva - mekkora erejük van abban, hogy alakítsák a népek történelmét.

A szervezők persze tudatában vannak annak, hogy egyetlen fesztivál sem képes kimeríteni egy nyelv gazdagságát és sokszínűségét. Hordozhat viszont inspirációt, amely megmozgat, és utazásokra ösztönöz, felfedezéseket hoz, párbeszédeket nyit meg, és olyan helyekre visz el, ahová egyébként nem jutnánk el. Az arab az ötödik leggyakrabban beszélt nyelv a világon, és a második leggyakoribb nyelv Franciaországban. Az arab nyelv jelen van Európában, bár Európán kívüli. Az angollal és a spanyollal ellentétben, amelyek a korábbi kiadásokat fémjelezték, és Európából terjedtek ki a világ többi részére, az arab nyelv más mozgásokat, utazásokat és történeteket hordoz magában. A fény, a párbeszéd, a tudás és az átadás nyelve, mely gyakran - egy rendkívül polarizált kontextusban - az erőszak és a gyűlölet túsza, ahol a be és elzárkózás, a fundamentalizmus és a civilizációk összecsapásának eszméivel társítják. Meghívása azt jelenti, hogy a fesztivál megálmodói vállalják a politikai összetettséggel való szembenézést ahelyett, hogy kitérnének előle, és bíznak a művészet azon képességében, hogy teret teremthet a viták és a közös alapok számára.

Immár második alkalommal egy együttműködő művész is meghívást kapott nemcsak előadások bemutatására, hanem a program szellemiségének közös formálására is. Idén Marlene Monteiro Freitas táncos-koreográfus veszi birtokba a Pápai Palota nagyszínpadát, hogy bemutassa az Ezeregyéjszaka történetei alapján készült legújabb előadását, de a fesztivál kérésére összeállított listája alapján számos más alkotó (zenészek, filmesek, gondolkodók) is meghívást kapott a színházi világtalálkozóra.

Először ellátogatni az Avignoni Fesztiválra emlékezetes élményt, de egyedülálló kalandot is jelent mindenkinek életkortól függetlenül.

A Fesztivál egyik fontos törekvése, hogy ezt az élményt minél inkább elérhetővé tegye mindenki számára. Hogy szélesítse közönségét, elkísérve őket kételyeikben és lelkesedésükben, a felfedezés és a világra való nyitottság keresésében. Iskolai és társadalmi szervezetekkel együttműködve 2023-ban 5.000, 2024-ben pedig már 7.700 fiatal látogatót kísértek el az élő művészettel való első találkozásukban, aki betekinthettek a kulisszák mögé, művészekkel találkozhattak és műhelymunkákban vehettek részt.

Az idei kiadás gerincét alkotó 42 előadás a tökéletes paritás jegyében került összeállításra, felerészt férfi és felerészt női alkotókkal. A produkciók fele világpremier, kétharmadában a fesztivál, mint koprodukciós partner vesz részt. Az arab nyelv képviselői mellett még sok más művész, színházi elképzelés is képviselteti magát, a meghívottak között Milo Rau, Thomas Ostermeier, Anne Teresa De Keersmaeker és Christophe Marthaler produkciói is láthatók lesznek majd.

És persze megszámlálhatatlan kísérő program is színesíti a kínálatot, melyeket felsorolni e cikk keretei között lehetetlen volna. A fesztivál honlapján három nyelven: franciául, angolul és arabul minden információ hozzáférhető a három hetes színházi seregszemléről. Érdemes böngészni, vagy esetleg nyáron Avignon-t is útba ejteni még annak is, aki nem beszél franciául, hiszen az előadások angol feliratokkal kerülnek bemutatásra. Az élmény garantáltan nem marad el.