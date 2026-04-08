Egy ház, amely lassan összemegy, fények, amelyek pontosan oda esnek, ahová kell – Mario Banushi MAMI című előadása az élet körforgásának és őrzőinek színpadi rítusa.
Thomas Carrique domonkos testvér irodalmat, filozófiát és színháztudományt tanult, egyházi hivatása sem szakította el a színház szeretetétől. Az Avignoni Fesztiválon másodszor vett részt – a domonkos rend 2006 óta van itt aktívan jelen.
Az Avignoni Fesztivál nagyszínpadán Marlene Monteiro Freitas, a kortárstánc meghatározó alakja, új, maszkokkal kísért színpadi univerzumot épített, melyben végül a történet helyén csak a távolság maradt.
Attól, hogy elengedünk valakit, még nem tűnik el belőlünk. Nem a jelenlét tart meg egy kapcsolatot – hanem az, ami bennünk marad. Tiago Rodrigues portugál rendező idei avignoni bemutatója mélyre hatolt.
Az idei Avignoni Fesztivál díszvendége az arab nyelv. A döntés nem maradt visszhang nélkül – sem a kulturális világban, sem a közéletben. Tiago Rodrigues, a fesztivál igazgatója szerint a művészetnek kötelessége felfedezni ismeretlen területeket, párbeszédet kezdeményezni, belépni a viták terébe, még akkor is, ha ez kockázatokkal jár.
Ha nyár, akkor ismét Avignoni Színházi Fesztivál. Július 5 és 26 között újra nyitja kapuit a város a színházi világ polgárai előtt. A hivatalos, úgynevezett „IN” program beharangozóján jártunk.
A világhírű operaénekes Natalie Dessay az idei Avignoni Színházi Fesztivál OFF programjában játszotta Marie NDiaye Un pas de chat sauvage (Egy vadmacska lépése) című darabjának egyik főszerepét, és válaszolt a Népszava kérdéseire.
Tabukat döngető előadás az Avignoni Fesztiválon társadalmunk legelfeledettebb idős tagjainak titkos életéről. Azokéról, akik mi magunk is leszünk hamarosan.
Az idei 78. Avignoni Színházi Fesztivál programján két, az ősi kórusok nyomdokain járó női formáció hirdeti az emlékezet és ellenállás fontosságát, és kiáltja világgá, hogy: NEVER AGAIN (Mothers).
Tizenkilenc nő és tizenkilenc férfi alkotó jegyzi az idei fesztiválon bemutatásra kerülő műveket.
Az Avignoni Fesztivál OFF programjának egyik nagy jelentőségű előadása volt Henri Alleg könyvének adaptációja, amelyben a tíz éve elhunyt szerző beszámol arról, politikai fogolyként milyen poklokon ment keresztül.
Sosem fog működni a társadalom sokszínűsége a közönségben, ha ez nem jelenik meg a színpadon is – véli Tiago Rodrigues. Az Avignoni Fesztivál új igazgatója az alkotói felelősségről is beszélt a Népszavának adott interjújában.
Szarajevó ostroma után nyolc túlélő fiatalnak meg kell tanulnia szabadon élni bombázások és kijárási tilalom nélkül. Az Avignoni Fesztivál OFF programjában bemutatott Gyerekek a jelennek is tükröt tart.
A Színházi Olimpia keretében a Városmajori Színpadon mutatták be a neves francia író, rendező és színész, Olivier Py Hamlet-parafrázisát.
A Jean-Christophe Dollé vezette f.o.u.i.c. társulat az Off-programban játszott a fesztiválon. Pályakezdésről, turnézásról, napi statisztaválogatásról és a francia független társulati létről is mesélt a Népszavának.
Olivier Py, aki most búcsúzik az Avignoni Színházi Fesztivál vezetésétől alkotóként folyamatosan készen áll a költői és politikai párbeszédre kortársaival a jelenkor problémáiról. Számára a színház kultúra és eszköz is egyben, ami által a szó cselekvéssé válik.
A kortárs kínai színjátszás emblematikus alkotójának, Meng Jinghui-nak és társulatának előadása a világszerte ismert kínai író, Yu Hua A hetedik nap című regényének felkavaró színpadi adaptációját játszották Avignonban.
Kevés is elég ahhoz, hogy csoda szülessen a színpadon és a nézői lelkekben: ezt bizonyította a TeatroPersona társulat Vihar előadása Avignonban.
A Milk (Tej) című előadás emlékeztet bennünket arra, hogy a katasztrófák következményei hosszú időre kihatnak az életünkre. Megváltoztatják az érzékelésünket, tudatunkat, és a körülöttünk lévő fizikai világot is.
A lisszaboni drámaíró, Tiago Rodrigues Iphigéniájában a nők radikálisan elutasítják azt az utat, amelyet a mítosz kijelölt számukra. A szabad akarat és a felelősség drámája Avignonban.
Az Abban a kertben, amit szerettünk című két szereplős előadásban Avignon-ban madárhangokat utánoznak, énekelnek és zenélnek másfél órán át.
Kirill Szerebrennyikov, első orosz rendezőként, egy monumentális, zenével és tánccal átszőtt költeménnyel nyitotta meg a 76. Avignoni Fesztivált. Az előadást elhunyt nagy előd, Peter Brook emlékének ajánlotta.
Simon Falguières 13 órás előadása valójában szerelmi vallomás volt a színházhoz.
A meghirdetett 13-ból legalább hat előadás elmarad szombaton az Avignoni Fesztiválon, miután a dolgozók többsége ismét sztrájkot hirdetett a szabadúszó művészeti dolgozók tiltakozó mozgalmának támogatására - jelentette be Olivier Py fesztiváligazgató.
Az első becslések szerint Avignonnak közel húsz év után először baloldali polgármestere lesz, miután a nemzetközi színházi fesztiváljáról híres dél-franciaországi városban az első fordulóban aratott győzelme után a szélsőjobboldali Nemzeti Front (FN) jelöltje kikapott vasárnap a helyhatósági választások második fordulójában.
Amennyiben a szélsőjobboldali Nemzeti Front megnyeri jövő vasárnap a helyhatósági választások második fordulóját a dél-franciaországi Avignonban, a nemzetközi színházi fesztiválnak "nem lesz más választása, mint távozni" - közölte Olivier Py fesztiváligazgató.