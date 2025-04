A józan ész cserbenhagyása… (Válasz Palotás Jánosnak)

Orbán-kormány;MÚOSZ;EP-választások;Palotás János;

2025-04-08 16:15:00 CEST

Képmutatás vagy értelmiségi matematika? címmel tekintélyes méretű cikket publikált a Népszavában Palotás János. Több bekezdésben durván minősíti a szerző a MÚOSZ vezetőségét, valójában a tényeket nem ismerve, illetve amit tudott, azokból hamis következtetéseket vont le. Bemutatom a tényeket, döntsön az olvasó, mennyire felel meg az etikus és tisztességes újságírás szabályainak Palotás János cikke.

Azért idézek kicsit hosszabban a cikkből, mert nem elvárható, hogy mindenki ismerje Palotás eredeti szövegét: „Azt ígértem, nem állok meg az Akadémiánál, mert a nemzet cserbenhagyásával az MTA sosem volt egyedül. A folytatás főszereplőjének kiválasztására a média társadalmi szerepén és felelősségén túl, egy személyes történetem is okot adott. 2023 decemberében felkerestem a Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ), melynek magam is tagja vagyok, hogy a szövetség az elsők között hivatalosan is csatlakozzon ahhoz az Európai Bizottságához beterjesztett panaszhoz, amellyel közel ötven társadalmi szervezet, politikai pártok és mozgalmak fordultak az uniós szervhez. A hiteles média egyensúlyt követelő beadványhoz való csatlakozást, számomra mindmáig megmagyarázhatatlanul a MÚOSZ vezetése többségi szavazással elutasította.”

Mindjárt megmagyarázom, hogy miért döntött így a testület, de előbb lássuk, mit állít Palotás János.

„Ma is úgy gondolom, hogy a MÚOSZ szervezetében tömörülő újságírók felvállaltan elhatárolódnak Orbán Viktor bűnszervezetének elvtelenségétől. Mégis nagyon sokak, és mint a példa mutatja, a MÚOSZ vezető testülete tagjainak többsége esetében is tetten érhető a félelem egy feltételezett, a diktatúra által elvárt láthatatlan vörös vonaltól, amit nem szabad átlépniük, mert akkor személyükben, személyi szabadságukban, és a még meglévő egzisztenciájukban is kihívják maguk ellen diktatúra nyílt fellépését.”

Tisztelt Palotás János, ez az állítás nem igaz. Egy dolog érhető tetten a döntésben: nem akartunk szembe menni az alapszabályunkkal. Abban az van, hogy nem folytatunk politikai tevékenységet, szakmai szervezet vagyunk.

Palotás azt írja: „Én 2023 decemberében el sem tudtam képzelni, hogy ez az önkorlátozó magatartás már akkor is ott tartott, hogy Orbán hamis és minden képzeletet fölülmúló, a mindennapjainkban dúvadként romboló propagandagépezetével szembeni uniós fellépéstől a MÚOSZ elnökségének többsége elhatárolódik.”

Tisztelt Palotás János, az a baj, hogy azt sem tudta elképzelni, hogy a MÚOSZ nem csatlakozhat egy olyan politikai nyilatkozathoz, amelynek egyik deklarált célja, hogy az uniós választások után a Fidesz megválasztott képviselői ne vehessék fel a mandátumukat.

Palotás így folytatta: „Emlékszem, Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke egyetértett, hogy a szövetség, mint a legérintettebb érdekvédelmi és szakmai szervezet csatlakozzon az Európai Bizottságnak benyújtásra kerülő panaszhoz, de ehhez előbb neki soron kívül meg kellett szereznie az elnökség jóváhagyását. Emlékszem arra is, hogy sem benne, sem bennem fel sem merült, hogy a szavazás, éppen a felvetés indokoltságának megkérdőjelezhetetlen volta okán, bármely elnökségi tagban is ellenvetéssel találkozna. És emlékszem Kocsi Ilona szavainak akadozó voltára, amikor közölnie kellett velem, hogy az elnökség többségi szavazattal elutasította a csatlakozást, és emlékszem saját döbbenetemre is, ami azóta sem változott. Kocsi Ilona igazi vezetőként nem kommentálta a döbbenetes eredményt, nem határolódott el az elnökség többségi véleményétől. A döntés megismerését követően arra kértem, ne adja meg a nemmel szavazók nevét, mert majd én felteszem ezt a kérdést a MÚOSZ következő tisztújító közgyűlésén, amikor a közgyűlés értékeli a vezetők elmúlt időszakbeli munkáját, és a tagok a küldötteik útján új vezetőket választanak.”

Tisztelt Palotás János, ez a mondat úgy korrekt, ha egyenként mindenkitől bocsánatot kér, név szerint, akiket azzal gyanúsított meg a nagy nyilvánosság előtt, hogy gyávák szembeszállni a hatalommal. Bizonyára nem olvasta a MÚOSZ állásfoglalásait, nem vett részt a magyar médiarendszert kiveséző MÚOSZ-rendezvényeken, nem olvassa a hírlevelünket, azokat a cikkeket, a politikai propaganda hatásait leleplező kutatásokat, amelyekben a MÚOSZ tucatszámra kiállt azokért az ügyekért, amelyek most keltették fel az Ön figyelmét.

Palotás önmaga ezt írta a kezdeményezéséről: „Az Európai Bizottsághoz benyújtásra kerülő beadvány határozott célja az volt, hogy az Orbán-kormánnyal szemben elinduljon egy újabb, ám a kabinet számára talán az egyik legfájóbb kötelezettségszegési eljárás. Fontos következménye lehet a panasznak a választást megelőző hónapokban remélt kiterjedt választási ellenőrzés, amely a Fidesz-KDNP szavazói körében akár jelentős bizonytalanságot is kelthet, vagy a már meglévő bizonytalanságukat erősítheti.”

Tisztelt Palotás János, finoman szólva sem elegáns azt mondani, hogy mert nem írtuk alá a kezdeményezést az a nemzet cserbenhagyása lett volna. A becsmérő szavakat visszautasítjuk. Abban a hiszemben vagyunk, hogy a kezdeményezése az általunk korábban publikált anyagokból is merített, amelyekben kinyilvánítottuk, sokszor, a médiatúlsúly miatt lényegében törvénytelennek látjuk a választásokat, leginkább azért, mert a körülmények nem felelnek meg annak az alapvető törvényi követelménynek, mely szerint csak akkor szabad a választás, ha a választók manipulációtól mentes információk alapján alkothatnak véleményt a versengő mozgalmakról.

Tisztelt Palotás János, lett volna mit megköszönni a MÚOSZ-nak, ahelyett, hogy gyáva fajankónak minősíti a vezetést egy teljesen jogtalan feltételezés alapján.

Ezzel szemben viszont őszintén gratulálok, hogy végül is, ha jól tudom, a Bizottság elnöke még a választás előtt válaszolt az Európai Parlamentben az ellenzéki magyar képviselők beadványára. Két javaslatot támogatott is, ha igaz. Megígérte, hogy dolgozni fognak majd azon, hogy a választási ellenőröket ne a kormányok hívják, hanem lehessen kormányzati jóváhagyás nélkül is delegálni azokat, illetve sokkal komolyabban fogják ellenőrizni, hogy a tagállamok betartják-e a demokratikus választás szabályait. Talán az sem véletlen, hogy arra a javaslatra nem reagált, mely szerint a megválasztott képviselők, jelesül a Fidesz képviselői ne kapják meg, ne vehessék át a mandátumukat, ha azt tapasztalják az ellenőrök, hogy megszegték a demokratikus választás szabályait az országban. Akárhogy is, ezek fontos fejlemények, gratulálok, és nem értem, hogy miért nem ezzel foglalkozol, ahelyett, hogy igaztalanul támadod a MÚOSZ vezetőit.

És persze fogalmam sincs, hogy Kocsi Ilona miért csinált úgy, ha tényleg úgy tett, mintha nem értett volna egyet a testület döntésével…

Üdvözlettel,

Vicsek Ferenc

alelnök, MÚOSZ