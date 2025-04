Egyre öregebb tanárok tanítanak Magyarországon, az általános iskolákban kétszer annyi hatvanas van, mint 30 évesnél fiatalabb

oktatás;Magyarország;statisztika;idősek;tanár;fiatalok;életkor;

2025-04-10 05:55:00 CEST

Minden második tanár az 50 éves vagy idősebb korcsoportokba tartozik - derült ki a KSH legfrissebb adataiból.

Az idei tanévben is tovább emelkedett az idős pedagógusok száma, csak az általános iskolákban több mint 12 ezer 60 éves vagy annál idősebb tanár dolgozik főállásban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó adatai szerint a 60. életévüket betöltött, fő munkaviszony keretében foglalkoztatott általános iskolai tanárok száma jelenleg 12 183 fő, ami az ezt megelőző tanévhez képest 10,5, a két évvel ezelőttihez képes pedig 21,3 százalékos emelkedést jelent.

A korcsoportok részletesebb bontásából azt láthatjuk, a legnagyobb arányban azoknak az általános iskolai tanároknak a száma nőtt, akik már 64 évesek is elmúltak: számuk jelenleg 2871 fő, ami a 2023/2024-es tanévhez képest 32,2 százalékos, a 2022/2023-os tanévhez képest (1577 fő) pedig már 82 százalékos növekedés. A 60-64 éves korcsoportba tartozók száma idén 9312 főre emelkedett, ami 5,2 százalékos növekedést jelent az előző tanévhez (8848 fő), és 10 százalékosat a két évvel ezelőttihez (8462 fő) képest.

A statisztikák szerint a mostani tanévben összesen 73 407-en dolgoznak főállású általános iskolai tanárként, kicsivel több mint a felük (37 070 fő), vagyis minden második tanár az 50 éves vagy idősebb korcsoportokba tartozik. Ezen belül a korfa az 55-59 éveseknél nyúlik a legszélesebbre, ami 13 613 főt jelent. De a KSH adataiból az is kiderült, hogy az általános iskolákban jelenleg több mint kétszer annyi 60 éves vagy idősebb pedagógus dolgozik főállásban, mint 30 év alatti fiatal: a 29 éves vagy fiatalabb általános iskolai tanárok száma az idei tanévben 5311 fő, arányuk a teljes létszámhoz viszonyítva 7,2 százalék, míg a 60 éves vagy idősebbeké 16,6 százalék.

Bár a KSH adatközlése a többi iskolatípusra nem tartalmaz ilyen korcsoportos bontást, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a középiskolákban is hasonló lehet a helyzet. - Sőt, talán még rosszabb is, hiszen a gimnáziumokban szűkebbek a foglalkoztatási lehetőségek, míg az általános iskolákban az alsós tanítók is “feltaníthatnak” a felsőbb évfolyamokra, így jobban el lehet fedni az egyenlőtlenségeket - fogalmazott Nagy Erzsébet.

A PDSZ ügyvivője szerint egyértelmű, hogy az idősebb pedagógusok számának nagy arányú növekedése annak “köszönhető”, hogy a kormány 2022-ben átmenetileg, majd 2023-tól időkorlát nélkül egyszerűsítette a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásának szabályait a tanárhiány enyhítése érdekében: akár főállásban is visszamehetnek tanítani a nyugdíjuk megtartása mellett. Nagy Erzsébet ugyanakkor emlékeztetett: a nyugdíjasokat nemcsak teljes állásban, hanem óraadóként, megbízási szerződéssel is foglalkoztathatják, vagyis az iskolákban dolgozó idős tanárok száma még annál is magasabb lehet, mint amennyi a hivatalos statisztikákban megjelenik.

A pedagógusok, különösen az általános és középiskolai tanárok elöregedése évek óta problémát jelent, és egyelőre az sem látszik, honnan lesz utánpótlás. Bár idén több mint 21 ezren jelentkeztek a pedagógusképzésbe tartozó egyetemi szakok valamelyikére, az Oktatási Hivatal lapunknak küldött korábbi tájékoztatása szerint ezen belül az öt- vagy hatéves tanárképzésekre mindössze 2226-an jelentkeztek első helyen.