Cicciolina is Magyar Pétert támogatja

2025-04-10

Külföldön él, de képben van a magyar belpolitikával. Szerinte Magyarország a második Monte-Carlo lehetett volna, ha nem lopnak el annyi pénzt.

„Az egész családom Budapesten él, én is gyakran utazom haza, pontosan tudom, mi történik a magyar politikában. Tudok az Orbán-dinasztiáról, Mészáros Lőrincről, az MNB-ből ellopott 500 milliárd forintról” – nyilatkozta a Blikknek a Cicciolina néven ismert Staller Ilona.

A 73 éves egykori pornószínésznő Instagram-oldalán több üzenetben is jelezte, hogy a Tisza Párt mellett kampányol. Úgy véli, Magyarország a második Monte-Carlo lehetett volna, ha nem lopnak el annyi pénzt. Kifejtette, hogy Magyar Péter okosan kampányol, és szívesen segít neki. Tiszta lelket tükröz az arca, rá van írva, hogy nem korrupt politikus, és az emberek érdekét nézi – fűzte hozzá. A Tisza Párt győzelmében is biztos, mivel numerológusként dolgozó nővére, Staller Valéria a születési dátuma alapján ezt a jövőt számolta ki.

Nem ő az egyedüli ismert ember, aki a közelmúltban elköteleződött az ellenzéki párt mellett. Minta 444 nyomán hírt adtunk róla, Molnár Ferenc Caramel még 2018-ban a fideszes Bajkai István mellett kampányolt, ám pár napja már a Tisza Párt pilisborosjenői standjánál fotózkodott.

Visszatérve Staller Ilomnára, a volt pornószínésznő még az 1970-es években disszidált Olaszországba, 1985-ben csatlakozott a Radikális Párthoz. Két évvel később, 1987-ben húszezer szavazattal tagja lett a római törvényhozásnak. A parlamentben töltött ideje alatt olyan ügyek mellett állt ki, mint a nukleáris energia elleni küzdelem, az emberi jogok védelme és a szexuális szabadság. Mindemellett hírhedtté vált a meglepően szokatlan megnyilvánulásaival: például az Öböl-háború előtt felajánlotta, hogy szexuális kapcsolatot létesít Szaddám Huszeinnel a béke érdekében. Ajánlatát a 2003-as iraki invázió idején megismételte, majd 2006-ban az al-Kaida akkori vezetőjének, Oszama bin Ladennek is felajánlotta testét – természetesen ekkor is a béke volt a cél. Instagram-oldalán ma is aktív, jelenleg 13 ezer követője van.