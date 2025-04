Gulyás Gergely megmagyarázta, miért támogatta az Orbán-kormány korábban Ukrajna EU-csatlakozását

Orbán-kormány;Ukrajna;Gulyás Gergely;uniós csatlakozás;

2025-04-10 14:15:00 CEST

A miniszter szerint most más a helyzet, mint 2022 márciusában, amikor reális esély volt török közvetítéssel a megállapodásra.

2022 márciusában, az orosz-ukrán háború kitörése után nem sokkal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még kiállt Ukrajna mielőbbi integrációja mellett, támogatta az ország EU-s csatlakozását. Noha az Orbán-kormány állítása szerint szívén viseli a kárpátaljai magyarok sorsát, álláspontjuk Ukrajna uniós csatlakozása ügyében mostanra teljesen megváltozott.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón a többi közt arról beszélt, hogy az Orbán-kormány Európa és Magyarország érdekeivel ellentétesnek tartják Ukrajna uniós csatlakozását, a jövő héten kezdik postázni a témában hozott véleménynyilvánító szavazásról szóló szavazólapokat. A kancelláriaminisztert az esemény után a Telex megkérdezte, hogy miért hangoztatja a szöges ellentétét annak a kormány, mint amit három éve.

Gulyás Gergely azzal érvelt, hogy most más a helyzet, mint 2022 márciusában, amikor a háború csak néhány hete tört ki, és reális esély volt török közvetítéssel a megállapodásra.

A miniszter szerint a helyzet most lényegesen rosszabb, mert például nem tudják, mekkora Ukrajna népessége és hol vannak a határai. Azt is mondta, hogy Ukrajna csatlakozása veszélyes lenne többek közt mezőgazdasági és gazdasági szempontból is. „Fontos, hogy Magyarország hangja ebben az ügyben is hallható legyen” – tette hozzá.