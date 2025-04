Orbán-kormány;Donald Trump;Nemzetközi Büntetőbíróság;Orbán Balázs;

2025-04-11 06:00:00 CEST

Most aztán tényleg dagadhatnak a Fidesz-keblek, végül minden jótett elnyeri megérdemelt jutalmát. Beérett a megannyi hízelgés és a magyar külön-utas politika, Donald Trump végre megsimogatta buksijukat. – A világ vezetői bármit megtennének, hogy elkerüljék az országukra kivetett vámokat, „kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe” – mondta az amerikai elnök a tőle megszokott keresetlen szavakkal a hét elején. Mármost, ha az apró-cseprő vámügyek ilyen dicséretet érdemelnek, könnyen elképzelhetjük, hogy Trump mivel jutalmazza Orbán Viktort és kormányának tagjait az általa már februárban szankciókkal sújtott Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) való magyar kilépésért cserébe. A hátsó fele helyett akár szembe is kerülhetnek az amerikai elnökkel – no persze nem szemmagasságban...

Innen nézve jobban érthetők Orbán Balázs szavai is, aki az ICC-ből való távozás kapcsán azt mondta, legalábbis az Index szerint, hogy a kormány „egyelőre” nem tervez kilépést más nemzetközi szervezetből, de figyelik az USA lépéseit, és „meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a szervezetek, ahol van értelme a tagságnak”. A miniszterelnök politikai igazgatója az Öt című műsorban úgy vélte, az ICC nem ilyen, hiszen a szervezethez nem csatlakozó országok összesen a Föld népességének több mint 60 százalékát adják, vagyis „egy ilyen bizonytalan legitimitású, alapvetően politikai testületként működő szervezetben Magyarországnak nem kell részt vennie”. Orbán Balázs ugyan kizárta, hogy Magyarország elhagyja az Európai Uniót, de hát mit lehet tudni – az EU népessége alig haladja meg a Föld népességének 5 százalékát, továbbá alapvetőn politikai (és gazdasági) szervezetként működik, vagy működne, ha némelyik tagállama nem vétózna naponta.

Arról nem is szólva, hogy micsoda jutalmat kapnánk Trumptól, ha kilépnénk az EU-ból.