Óriási sikert aratott a középiskolások számára tavaly elindított Centrál Irodalmi Zsúr

2025-04-11 18:34:00 CEST

A 2025-26-os tanévre már most érdemes regisztrálni.

„A mai 16-17 éveseknek magas kultúráról és versírásról órát tartani – hogy is fogalmazzak – nem könnyű” – szögezte le Kőrössy Zoltán, a Centrál Irodalmi Zsúrok egyik ötletgazdája. Mégis úgy tűnik, hogy sikeresen rátapintottak egy óriási hiányra, ugyanis a tavaly szeptemberben a budapesti Centrál Kávéházban elindított kezdeményezésre két hét alatt a teljes 2024-25-ös tanévre beteltek a helyek. Mint megírtuk, a zsúrokon keddenként a diákok interaktív módon fedezhetik fel a magyar irodalom világát, a Nyugat és a Centrál történetét. Irodalmi, költői játékra is hívják őket: megadott szavak felhasználásával kell verset írniuk, rögtönözniük. Két délelőtti időponttal indult a program, de nagyon hamar bővíteni kellett egy délutáni harmadikkal is a kínálatot, és még így is óriási volt a túljelentkezés. „Olyan hosszú a várólista, hogy ha hetente három napon tartanánk órákat, az is kevés lenne” – osztotta meg Meskó Zsolt író, rendező, a zsúrok házigazdája. „A diákok és a tanárok úgy távoznak tőlünk, hogy ez volt életük élménye, és nem gondolták volna, mennyire élvezni fogják. S bár örömteli a visszajelzés, ez rávilágít az oktatási rendszerünk hiányosságaira. Az élményalapú tanítás sajnos távol áll ettől a rendszertől” – tette hozzá.

Mint Meskó Zsolt elmondta, a tanárok gyakran azzal indítanak: ez nem egy versíró osztály, ne várjon tőlük sokat, mert a reál tárgyak érdeklik őket. Aztán ők vannak a legjobban meglepődve azon, hogy a nagy részük bizony verset ír az óra végén, gyakran nem is akármilyet. „Csodálatos átélni, ahogy ezek a gyerekek megnyílnak!” – mesélte élményeit a rendező, aki szerint bár a budapesti diákok is nagyon jó verseket írnak, ő mégis egy vidéki lány alkotását idézte fel, amely nagyon mélyen megérintette. „Egy korábbi iparvárosból érkezett egy osztály, ahol mostanra óriási lett a munkanélküliség. Egy ápolónőnek készülő kislány a következőket írta: »Senki vagyok. / A semmi alól kiáltok. / A végtelennek adom szavamat. / Hall engem valaki?« Harminc József Attila ült itt akkor, akik ebből a reménytelen, kisvárosi mély magyar valóságból érkeztek, és megosztották egymással a gondolataikat. Kosztolányi Dezső szerinti tíz legszebb magyar szót adjuk meg nekik, hogy ezek közül minél többet használjanak fel a versírás során.

A zsúrnak annyira jó híre van a középiskolák körében, hogy megkereste őket egy katolikus szerzetesrend iskolaközpontjának vezetője, és felkérték őket, dolgozzanak ki egy versíró programot, amit szeptembertől mind az öt, általuk üzemeltetett gimnáziumban elindítanak. Mert azok a diákok és tanárok, akik részt vettek ezen a foglalkozáson, azt mondták, hogy ezt be kell vezetni az oktatásba.