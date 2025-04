Anna Netrebko visszatér Londonba, az ukrajnai háború kitörése óta először kapott meghívást az Egyesült Királyság fővárosába

zene;Anna Netrebko;Covent Garden;

2025-04-11 12:11:00 CEST

Csúcsra járatással lép munkába a Királyi Balett és Operaház új zenei igazgatója.

Nem vádolható azzal, hogy csendesen állt munkába Jakub Hrůša, a közelmúltban hivatalosan Királyi Balett és Operaházzá átkeresztelt Covent Garden-i kultúrpalotában. A nagyközönség által minden túlzás nélkül bálványozott korábbi zenei igazgató, Sir Antonio Pappano helyére két és fél éve kinevezett cseh zenei szaktekintély most ugyan még csak egy teljesen üres szobát foglal el a Házban, de tervekkel felfegyverezve mutatta be a napokban a jövő évad műsorát. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a váltás nem független a Brexittől. Sir Antonio azért léphetett tovább a Londoni Szimfonikus Zenekar (LSO) élére, mert annak nem kevésbé körülrajongott frontembere, Sir Simon Rattle az EU-ból való távozás, a brit kultúrára nehezedő pénzügyi megszorítások, a nagyon hiányzó és neki kifejezetten megígért elsőrangú akusztikájú új koncertterem meghiúsulása miatt áttette székhelyét Münchenbe, az állami szponzorálást élvező Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarához.

A 44 éves, londoni székhellyel már eddig is rendelkezett Jakub Hrůša bombameglepetést okozott a következő év bemutatóinak ismertetése során, amikor bejelentette,

az ukrajnai háború kirobbanása óta először két óriási szerepre is felkérte Anna Netrebkót.

A szoprán szupersztárral a címszerepben a Toscával nyílik meg szeptemberben az őszi-téli évad, majd december közepétől karácsony előttig Turandotként is birtokba veszi az Operaház tágas színpadát. Végül 2026. június 24-ére zongora által kísért dalestre is meghívást kapott, ami a helyszínen teljesen szokatlanak számít.

Netrebko meghívása kétségtelenül ellopta a reflektorfényt, a vitatható döntés váltotta ki a legnagyobb visszhangot Hrůša koncepciójának ismertetése után. Netrebko utoljára a pandémia előtt, 2019-ben lépett fel a Királyi Operaházban A végzet hatalmában Leonora szerepében. Ahogy erre most a The Times napilapban Neil Fisher az új zenei igazgatóval készült exkluzív interjújában emlékeztet: 2022 nyarán, néhány hónappal az ukrajnai konfliktus kitörése után az akkor még ROH, ma már RBO-ként rövidített intézmény minden nagyobb felhajtás nélkül ejtette A trubadúr Leonorájának alakítására szóló felkérést. Ugyanebben az évben sokkal hangosabban szakadt meg Anna Netrebko szoros kapcsolata a New York-i Metropolitan Operaházzal. Peter Gelb vezérigazgató Vlagyimir Putyin elnökhöz fűződő viszonyára hivatkozva tette meg a radikális lépést, annak ellenére, hogy Netrebko 2022 márciusában kiadott közleményében tiltakozását fejezte ki a háború ellen. A Met-főnök szerint a most 53 éves művésznő „nem tett őszinte erőfeszítést, hogy elhatárolja magát az Oroszország által indított háborútól”. Míg a Bécsben élő Netrebko és New York viszonya azóta sem állt helyre – a Met mintegy 200 ezer dollár kártérítést fizetett az énekes lemondott 13 fellépése után –, az érzelmek, indulatok fokozatos enyhülése közepette a világ olyan vezető operaházai terítették ki a biztos művészi és kasszasikert jelentő énekes előtt a vörös bársonyszőnyeget, mint a milánói Scala, a berlini és bécsi Staatsoper.

A Tosca szeptember 11-i premierje után és 21-e előtt Netrebko négyszer lép fel a címszerepben, a további öt estén a lengyel Aleksandra Kurzak látja el a feladatot. Cavaradossi szerepét a brit-olasz Freddie De Tommasóra, Scarpiáét a kanadai Gerald Finleyre osztotta ki az új zeneigazgató. Hrůša kizárólag művészi kvalitásaikkal indokolta Netrebko és Kurzak szerződtetését. Az orosz származású dívát „az ebbe a kategóriába sorolható szerepek egyik legjobb előadójának” nevezte, hozzátéve, hogy „a Covent Garden Operaháznak a legjobb énekesekkel kell dolgoznia”. Ha az interjúban nem is bírálta Peter Gelb megközelítését, a cseh zenei vezető olvasatában Netrebko

„elítélte a háborút, ő pedig nem lát okot a kiadott közlemény komolyságának megkérdőjelezésére”.

Azzal az eshetőséggel kapcsolatban, hogy szeptember 11-én, hasonlóan a két évvel korábbi berlini tiltakozáshoz a Macbeth bemutatója előtt, melyhez a berlini főpolgármester és a város kulturális szenátora is csatlakozott, a londoni közönség is kivonul a Bow Street-i épület elé, netán már a jegyvásárláskor is távollétével tüntet, az előadást vezénylését is felvállalt Hrůša „fontosnak nevezte a politikai érzékenységet, ezért volt elengedhetetlen egyfajta eltávolodás kifejezése. Ha tüntetésekre kerülne sor, megfontolják a helyzetet, de addig ő teljességgel kitart a kizárólag művészeti szempontokat követő szereposztás mellett”.

A vitathatóságot abból a szempontból is borítékolni lehet, hogy Franco Zeffirelli és Jonathan Kent híres rendezéseit Oliver Mears operaigazgató produkciója követi, melyben a Tosca a háború sújtotta modern Rómában játszódik.

Ha hivatalos protestálásról eddig nem is lehetett hallani, a Facebook közösségi hálón több felháborodott hang szólalt meg, kritizálva „Putyin kedvenc szopránjának, hűséges szövetségesének” visszaengedését Londonba, egyben Netrebko bojkottálására szólítva fel.