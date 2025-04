Valóság, kontra Netflix

drog;

2025-04-12 06:00:00 CEST

„Laci te, Hallod-e?” Én értem, hogy ebben a kormányban nem feltétlen elvárás a hozzáértés, a szakszerűség. Tudom, hogy az oktatást egy néhai rendőrtiszt menedzseli, hogy a nemzetgazdasági miniszternek még egyetlen számot sem sikerült eltalálnia. Ugyanakkor a világon senki nem fogja megróni azt a kormánybiztost, aki felkészül, aki nem rest 60 év felett is újat tanulni. Nem szégyen ám valódi szakértőkkel beszélni, akik túlléptek a „a drog rossz, értem?” szintjén, és évek óta pénz és paripa nélkül vívnak szélmalomharcot a hazai droghelyzettel. Akik milliószor elmondták, hiába a drákói szigor, ettől nem lesz kisebb a probléma. Az viszont szégyen, mikor a kormánybiztos beül egy műsorba, és tanúbizonyságot tesz róla, semmi köze ahhoz, amivel megbízták, és arról beszél, hogy a kábítószer kereskedők nem szeretik, ha „figyelgetik”, „cseszegetik” őket. Tényleg? Ez a szakmai felkészültség? Mert szerintem senki nem szereti, ha cseszegetik, azt se amúgy, ha figyelgetik, teszem azt egy arcfelismerő programmal ugye… a tisztességes állampolgárok sem. Na meg arról is beszél ez a jó ember, hogy a „drogbárók” belehalnak, ha elveszik az autójukat, mert ez státuszszimbólum. Laci, szerintem nem Netflix sorozatokból kellett volna készülni erre a tisztségre, amiben a drogbárók valóban luxusverdákban furikáznak, mert mindennek semmi köze a magyar valósághoz. Ellenben amióta van drogellenes kormánybiztos, meg van mindenkit is börtönnel fenyegető törvény, azóta ezen az óvodás szinten zajlik a diskurzus egy valóban fontos TÁRSADALMI problémáról. Erre mit sikerült mondani? Hogy a szegénységben élők, ahol valós veszélyt jelent a függőség (ami egyébként még mindig elsősorban alkohol, de az nem számít, támogassuk csak a kocsmákat, italboltokat) már sok lehetőséget kaptak a felkapaszkodásra. Valóban? Milyet? Itt mindenki már úri huncutságból nyúl a szerekhez? Szóval adott Laci és az ő törvényei, a másik oldalon meg nulla drogellenes stratégia, nulla megelőzés, nulla hozzáértő drogprevenció az iskolákban, és nulla szociálpolitikai megközelítés. Köszönjük, nyilván erről is a Gyurcsány tehet. Ja, meg az EU.