Jön a választási hajrá a Citadellán, nagyon kell sietni, ha kampányeseménnyé akarják tenni az erőd hősmúzeumának átadását

Bár már öt évvel ezelőtt gyorsító sávra rakták, mégis meglehetősen komótosan halad a kiemelt beruházásként megvalósuló Citadella felújítása, illetve a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítás létrehozása. A Gellérthegyen álló erőd és környezetének megújításáról szóló 2020-as kormányrendeletet többször is módosították, egyre távolabbra tolva az átadási határidőt. Az eredeti elképzelés szerint 2022-re alakították volna ki az új közparkot és 2023-ban nyílt volna meg a fő attrakció: „A Szabadság Bástyája” című kiállítás a megújult ágyútoronyban. Az eleddig utolsó módosítás szerint a közterület-foglalás vége 2026. december 31.

A késlekedés okairól megkérdeztük a feladattal megbízott Várkapitányságot. Erre nem válaszoltak, inkább arról írtak, hogy „sok évtizedes adósságot törlesztenek azzal, hogy a hosszú évek óta lezárt és leromlott Citadellát szerethető, a hazai és a külföldi látogatók számára tartalmasan időtöltést biztosító helyszínné alakítsák”. A több ütemben megvalósuló beruházás részeként megújulnak az erőd külső és belső falai, rendezik a belső udvart és kialakítanak egy új közparkot is. A Szabadság-szobor mögött látványos lépcsősor készül. „A fejlesztés a végső szakaszába lépett, a szakipari munkálatok párhuzamosan történnek az erődön belül és közvetlen környezetében, valamint zajlanak a közmű-, a kert- és tájépítészeti munkálatok. Hamarosan megkezdődik a kiállítás kialakítása, amely 2026-ban nyílik meg” – válaszolta a Népszava kérdésére a Várkapitányság.

Arra a kérdésünkre többszöri visszakérdezésre sem sikerült választ kapnunk, hogy a Szabadság-szobor talapzatára „az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumaként” tervezett hatalmas keresztet felrakják-e vagy sem. A keresztállítás ellen a szobrász leszármazottjai mellett építészek, művészek, politikusok is tiltakoztak. A Várkapitányság annyit közölt, hogy a szobrot restaurálták és speciális konzerváló viaszréteggel vonták be. Belső szerkezetében kicserélték a korrodált csavaros kötéseket, talapzatát az erődfalak restaurálásában alkalmazott technológiával erősítették meg. A szobor és a körülötte lévő terasz megújítása az idén befejeződik. A szoborcsoport mögötti lépcsősor már elkészült, a burkolati elemek felhelyezése után használatba vehetik a látogatók.

Az erőd felújítását a NER két oszlopos tagjának – a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Garancsi Istvánhoz tartozó Market Építő Zrt. – konzorciuma végzi. A 2021-ben aláírt szerződést 2023-ban akként módosították, hogy az eredeti megállapodásban szereplő 14,8 vállalási árat minden évben automatikusan hozzáigazítják az éves inflációhoz. Erről a vállalkozó egyszerűen értesíti a megrendelőt. A Citadellára eredetileg összesen 20 milliárdot szánt az Orbán-kormány. A projekt előkészítésére 2,5 milliárd adtak. A 2021 elején aláírt kivitelezői keretszerződés 14,9 milliárdról szólt. 2023 márciusában ez 17,9 milliárdra nőtt az előző évi 14,5 százalékos inflációra hivatkozva.

Azóta nem találtunk erről szóló hirdetményt. Az elmúlt két év – 2023 és 2024 - hivatalos fogyasztói árindexének növekedése 17,6, illetve 3,7 százalék volt. Ha ezt azóta a kivitelező a szerződésmódosítás értelmében valóban érvényesítette a költségszámításban, akkor a vállalási ár már jóval az eredeti keret fölött, 21,8 milliárdos összegnél járhat. S ebben még nincs benne a kiállítás létrehozásának költsége. De várhatóan a komplexum üzemeltetése sem lesz kevés. Csupán egy már létező tétel: a 2022-ben felhúzott 72 négyzetméteres zászló automatikájának üzemeltetése havi nettó 506.836 forintba kerül. Igaz, korábban nettó 901.600 forintos havidíjjal számoltak.

Nem volt egyeztetés

A Citadella rekonstrukcióját 2020 júniusában jelentették be. Még abban az évben létrehoztak erre egy céget - Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-, amelynek tulajdonosa a Budai Várban zajló rekonstrukciók és építkezések többségét irányító Várkapitányság. A Citadella kft. egyik vezetője az egykori modell Kenéz Flóra, a másik Finta Sándor volt budapesti főépítész. Az egykori erődítmény több mint 3 hektárnyi területe állami tulajdon, 2015 óta a vagyonkezelése is állami kézben van, de továbbra is a főváros rendelkezik a Gellérthegy teljes zöldfelületével. De sem a fővárossal, sem a szintén érintett újbudai önkormányzattal nem egyeztettek a felújításról.