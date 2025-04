Éveket kell még várni az új MCC-campusra

MCC;

2025-04-12 18:19:00 CEST

Elbontották a Gellérthegy oldalából az egykori munkásőr laktanyát, de a helyére épülő új MCC-campus átadására még legalább három évet kell várni.

A Somlói úti ingatlant 2020-ban az azóta is jól fialó Mol és a Richter részvénypakett mellett egy több százmilliárd forintos csomag részeként kapta meg a fideszes káderképzőként ismert Mathias Corvinus Collegiumot működtető – éppen abban az évben közérdekű vagyonkezelővé vált - Tihany Alapítvány. Az alapítványt Tombor Balázs és Tombor András hozta létre. Utóbbi Orbán Viktor tanácsadójaként, illetve Habony Árpád hitelezőjeként vált ismertté, de van közös médiacége Mészáros Lőrinccel is. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, Orbán Viktor nemrégiben doktorija, illetve ’56-tal kapcsolatos kijelentései miatt hírekbe került politikai igazgatója.

A Somlói úton a legmodernebb fúrási technológiával dolgoztak, gyakorta szombatonként is a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megbízásából, de így is a vártnál lassabban haladtak a támfalak kialakításával, így ennek befejezése csak 2025 második negyedévének végére várható. „Az új budapesti központ építése az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása, majd annak eredményhirdetése után kezdődhet meg, várhatóan még ebben az évben. A kollégium kivitelezése, a bútorozása és a költözés a jelenlegi tervek szerint mintegy három évet ölel majd fel” – válaszolta a Népszava kérdésére az MCC. Holott az építés hatósági engedélyezése már jóval korábban megtörtént, 2023 nyarától elvileg megkezdődhettek volna a kivitelezési munkák. Az MCC akkoriban abban bízott, hogy a 2025/26-os tanévet már a Somlói úti új épületében kezdheti meg.

De a jelenlegi helyzet szerint ez inkább 2028-as kezdés lesz.

Az érintett telken korábban a Munkásőrségnek és tisztképzőjének otthont adó modernista épület állt. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója rögtön jelezte, hogy „ az épületegyütteshez köthető történelmi múlt, valamint a terek kialakítása nem felel meg az MCC programjainak és céljainak”, ezért új épületet húznak fel. A kormány előzékenyen kiemeltté minősítette a beruházást. Az erről szóló kormányrendelet szabad kezet adott a tervezőknek: a 2 hektáros terület 70 százaléka beépíthetővé vált akár 10 emeletes panelház magasságú építményekkel. Az MCC 2021 elején írta ki a nettó 20 ezer négyzetméter hasznos alapterületű tudásközpont tervpályázatát és márciusban már eredményt hirdettek. A 2,36 milliárd forintos tervezői szerződést végül a tervpályázat egyik győztesével, a kormány házi tervezőjeként dolgozó Napur Architect irodával (Néprajzi Múzeum, Duna Aréna, Atlétikai Stadion) írták alá. Az építésziroda szerényen Mátyás palotának keresztelte el az új campust, amelynek küldetését a Hunyadiak fél évezrede uralkodó szellemi erejének megtestesítésében látták akkor honlapjukon közzétett, azóta levett leírásukban. Úgy vélték, hogy az Országos Levéltár, Mátyás-Templom, Sándor Palota, Budavári Királyi Palota által megfogalmazott történeti budai látképvonulat régóta várta méltó társát a Gellért-hegy nyergében.

A Mathias Corvinus Collegium a Népszava kérdéseire most azt írta, hogy „a budapesti központnak korábban helyet adó, Somlói út 49-53. szám alatt található épületek erősen leromlott állapotban voltak. Ezért döntött úgy az Alapítvány, hogy a Gellérthegy oldalán tájsebként tátongó, a Munkásőrség-székház helyére a helyi lakosság igényeit is kielégítő, modern oktatási épületegyüttes kerüljön”. Az MCC egyúttal vállalta, hogy a Somlói út alatt 2002-ben egyszer már beszakadt üreget betömi – hívták fel a figyelmet. Tegyük hozzá, hogy ez számukra is legalább annyira fontos volt, ahogy az épület környékén készülő új útburkolat és esővíz elvezetése is. Ezenfelül zebrákat festenek fel, szélesítik a járdát és új parkolóhelyeket alakítanak ki. Az új campushoz egy mindenki által látogatható park is létesül. A képzést és a közösségi életet kiszolgáló helyiségek mellett, az épületegyüttesben kialakítanak különböző előadótermeket, közösségi tereket, lesz kollégium, több iroda, a könyvtár és a közösségi kert, illetve a komplexumhoz tartozik majd egy mélygarázs is.