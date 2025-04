A társasházak kimaradtak a támogatásokból

energiahatékonyság;energiatakarékosság;

2025-04-12 10:45:00 CEST

Magyarországon a kormány lényegében 2010 óta nem hirdetett társasházak mélyreható energiahatékonysági felújítására érdemi keretű, vissza nem térítendő támogatást – hívta fel a figyelmet a Víz, Gáz, Fűtéstechnika és Hűtő, Klíma Légtechnika szaklap kiadója, a Media12 által tegnap megrendezett, Társasházfelújítástól az új építésű társasházakig című, a Hungexpón zajló Construmához kapcsolódó konferencián Czabarka Mihály, a Projecdoctor Kft. ügyvezetője.

Bár azóta jelentek meg jelképes keretű, valamint az épületek egyes – például távfűtési - elemeinek cseréjét célzó, illetve visszatérítendő, kamatmentes csomagok, a lakosság akár negyven százalékának is otthont adó társasházak energiafelújítási támogatására máig nem készült átfogó állami terv – szögezte le. A 2050-es uniós célok elérése a lakások évi 3 százalékának felújítását igényelné, ami a beruházás felének vissza nem térítendő támogatása esetén is évi több százmilliárdos forrást igényelne – tette hozzá, kiszámítható, tervezhető, állandó állami programokat sürgetve. Előadásában a szakértő a társasházi lakók eltérő elképzeléseiből, illetve a pályázati részvétel közös döntéshozatali kötelezettségéből adódó, szerteágazó problémákra is felhívta a figyelmet. Bár a társasházi tulajdonosok tudják, hogy nem számíthatnak állami támogatásra, a szakértő más megoldásokat is ismertetett.

A hazai társasházak rendkívül rossz állagúak – rögzítette előadásában Ámon Ada, a fővárosi hátterű Budapesti Klímaügynökség ügyvezetője. Csak a fővárosiak felújítása 3 ezer milliárdot igényelne. Felhívta a figyelmet a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületek 2,5-2,5 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatása mellett 60 százaléknyi kamatmentes hitelt és 10 százalékos társasházi önerőt is igénylő, most induló Budapesti Zöld Panelprogramra. Mindez egy 16 milliárdos beruházási csomagot generál, aminek mentén 4-5 ezer háztartás kaphat támogatást kizárólag a főváros és a kerületek hozzájárulásával. A kormánynak lehetővé kéne tennie, hogy az EU számottevő energiahatékonysági támogatásai érdemben eljussanak a lakástulajdonosokhoz – fogalmazott lapunknak.

A konferencia több felszólalója is úgy vélte, hogy a rezsicsökkentett lakossági közműtarifák eltántorítják a fogyasztókat az energia tényleges költségéhez igazodó, fogyasztásmérséklő intézkedésektől. Ha az állam az alacsony rezsire költött forrásokat hatékonyság-javításra költené, hosszú távon nemcsak a családok kiadásai esnének akár a mostaniak alá, de az ország energiaköltségei is töredékükre esnének – fogalmazott Czabarka Mihály.