Automatizált telefonhívásokkal buzdít tüntetésre Bayer Zsolt

Fidesz;tüntetés;Bayer Zsolt;CÖF;

2025-04-11 20:16:00 CEST

A fideszes publicista kiborult Kollár Kinga tiszás képviselő felszólalásán, ezért tüntetést szervez.

Intenzív tüntetési mozgósításba kezdett a tiszás Kollár Kinga európai parlamenti képviselő felszólalása miatt Bayer Zsolt, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa. A hvg.hu szerint többek között automatizált telefonhívások segítségével igyekszik meggyőzni a nagyérdeműt, hogy jöjjenek el a holnapi tüntetésére.

A hangjával felvett automata telefonhívást a lap egyik munkatársa is megkapta, Bayer ebben lényegében megismételte a korábban a közösségi oldalán leírtakat, és a szombati tüntetésre invitált. „Nem hagy nyugodni a Tisza Párt brüsszeli beszéde. Kiállt a Tisza brüsszeli képviselője, és belemondta az arcunkba: megállapodtak Brüsszellel, és azért akarják tönkretenni a magyar gazdaságot és a magyarok életszínvonalát, hogy így szerezzék meg a hatalmat” - olvasható Bayer kiforgatott interpretálása Kollár Kinga beszédéről. Emiatt aztán bejelentette, hogy a Békemeneteket szervező CÖF-fel együtt tüntetést is tartanak: szombat délután 3 órára a Millenárisra, az Európai Bizottság budapesti képviselete elé várják híveiket. „Nem is szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem még büszkék is rá!” - hergelt Bayer. A demonstráción felszólal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is - ezt maga a tárcavezető jelentette be a Facebookon.

Kollár Kinga ominózus felszólalásában egyébként egy kétségtelenül szerencsétlen megfogalmazásra ragadtatta magát, amikor is arra jutott, vannak pozitív fejleményei is annak, hogy az Orbán-kormány korrupciója miatt Brüsszel visszatartja Magyarország elöl az uniós forrásokat, hiszen a magyar életszínvonal romlása összességében az ellenzéknek kedvezhet a választásokon. Persze a kormányzati propaganda a felszólalásból gondosan csak azokat a részeket ismertette, amelyek az interpretációjukhoz megfelelőek, mindenesetre kontextusában a kép azért árnyaltabb, így nálunk elolvashatja a teljes, nem túl hosszú felszólalás szövegét is.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a beszéd után össztüzet zúdító fideszes kommunikációs gépezetnek azzal vágott vissza, hogy egyrészt a párt még nem is létezett akkor, amikor az EU az Orbán-kormány korrupciója miatt életbe léptette hazánk ellen a jogállamisági mechanizmust, másrészt pedig emlékeztetett, hogy Orbán Viktor még 2006-ban ellenzéki vezetőként Strasbourgban, az EP néppárti frakciója előtt még konkrétan követelte az uniós segítségnyújtás megtagadását a Gyurcsány-kormány ügyeire hivatkozva.