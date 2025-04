Vogel Evelin: Állításaim beigazolódni látszanak

Magyar Péter;Tisza Párt;Vogel Evelin;

2025-04-12 13:00:00 CEST

Azt ígérte, a jövőben minden érdemi felvetésre válaszolni kíván.

Hosszú idő után újabb videóval jelentkezett Vogel Evelin.

Magyar Péter korábbi barátnője nyilvános megjelenésének elmaradását azzal magyarázta, hogy sok támadást egyedül kellett kezelnie, nem volt mögötte semmilyen stáb, szervezet vagy párt, amely az ő érdekeit képviselte volna. Mint mondta, sok valótlan állítás hangzott el az elmúlt hónapokban, amelyekre nem volt ideje reagálni. Egy politikai és magánéleti valóságshow alakult ki az Index interjúja nyomán – jegyezte meg.

Vogel Evelin kijelentette, hogy Magyar Péter állításával szemben szerves része volt a Tisza Párt felépítésének. – A legtöbb embert én vontam be a működésbe – magyarázta, kitérve arra is, hogy van, akit gyerekkora óta, mást az egyetemről, valakit pedig családi kapcsolatai révén ismert. Ezért is tartja fájdalmas tapasztalatnak, amikor egy vonzó pozíció megszerzése érdekében ezek az emberek elfordultak tőle – mindezt pedig Magyar Péter kérésére.

Voltak és vannak is olyan kezdeményezések a párton belül, amelyek jók, amelyek értéket képviselhetnének akár egy egész ország számára. De ez mindaddig nem fog megvalósulni, amíg a működés nem valódi emberi értékekre épül – vélekedett, majd hozzátette: az Index-interjú óta sok víz lefolyt a Tiszán, és úgy tűnik, hogy az állításai beigazolódni látszanak. Itt utalást tett a Tisza Szigetek koordinátorának, Farkas Dezsőnek a távozására, aki a párton belül uralkodó belső viszonyok miatt adta be azonnali hatályú felmondását.

A videót Vogel Evelin egy meglehetősen sejtelmes gondolatsorral zárta: – Mostantól minden érdemi kérdésre szeretnék majd válaszolni. Számomra mindig is fontos volt, hogy embereknek segítsek. Az, hogy ezt milyen formában fogom tudni a jövőben megtenni, még számomra is kérdéses. De az, amit biztosan tudok, hogy ezt az utat szeretném járni.

A már korábban említett Index-interjú tavaly szeptemberben jelent meg. Magyar Péter korábbi barátnője ebben többek közt azt mondta, a Tisza Párt elnöke nem az, akinek látszik. Emellett részletesen beszélt arról is, miként ismerte meg Magyar Pétert, akivel meseszerűen indult szerelmük, de aztán hirtelen megváltoztak a dolgok.