Több mint tízezren tüntettek a rendkívül veszélyes sokszínűség ellen a kétfarkúak békemeneten

Kovács Gergely arra készül, hogy az általa vezetett XII. kerületben kötelezővé teszi: hozzá hasonlóan mindenkinek 178 centisnek és 60 kilósnak kell lennie.

Amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) hírét vette, hogy a fideszes parlamenti kétharmad be akarja tiltani a Budapest Pride-ot, úgy érezte: eljött az idő, és ebben a sorsdöntő helyzetben kutya kötelessége kiállni a kormány mellett. A miniszterelnök útmutatásai nyomán a kétfarkúak felismerték ugyanis, hogy hazánkra ma a sokszínűség jelenti legnagyobb veszélyt. A világ minden problémája a különbözőségből és az egyéniségből fakad.

„Legyen mindenki egyforma!”

– a párt ezzel a jelszóval hirdetett békemenetet szombat délutánra. A rendezvényre invitáló felhívás hangsúlyozta, hogy miközben mindenki önmegvalósítani akar, a boldogságot igazából az egyformaság hozza el, ahol mindenki ugyanolyan közömbös és könnyen megvezethető.

A gyülekezőt a Hősök terére hirdették meg.

A természet nem fogadta kegyeibe a demonstrációt. A felvonulás szellemiségéhez szürke, borús, esős időjárás illett volna, ehhez képest hét ágra sütött a Nap.

A résztvevők túlnyomó többsége eleget tett a szervezők kifejezett kérésének, és szürke öltözékben jelent meg. Szürke zászlók lobogtak, még a mobilvécék is szürkék voltak. Egy középkorú családapa, aki egyik fiával az agglomerációból érkezett, arról számolt be, hogy felesége azért maradt otthon, mert nincs semmilyen szürke holmija. Leginkább éppen a kutyapárt passzivistái renitenskedtek: szentségtörő módon színes pultokat is felállítottak és színes szórólapokat osztogattak.

A tér egyik sátrában úgynevezett betiltó iroda működött, ahol bárki javaslatot tehetett bárminek a betiltására. Kérdésünkre, hogy mit szeretne betiltani, a sorban álldogáló egyik fiatal lány közölte:

a légzést.

Barátja helyeslően bólogatott. A légzés – magyarázta – káros és veszélyes, elszívjuk az állatok elől az oxigént. Egy idős férfi Orbán Viktor, felesége Pintér Sándor betiltását indítványozta. Hiába adtuk értésükre, hogy ez kormánypárti demonstráció, hajthatatlanok maradtak.

A rendezvény kezdete előtt Kovács Gergely, a kutyapárt társelnöke, XII. kerületi polgármester a Népszavának nyilatkozva elmondta,

további akciókat is terveznek annak érdekében, hogy a szürkeség és egyformaság minél inkább elterjedjen az országban. Szeretnék kötelezővé tenni, hogy mindenki ugyanolyan magas, azaz 178 centi legyen, mint ő.

„Marha idegesítő, hogy vannak nálam alacsonyabbak és magasabbak” – indokolta a lépést. Magától értetődően ugyanez vonatkozik a testsúlyra is: mindenkinek 60 kilónak kell lennie. Elismerte ugyanakkor, hogy ezeket az intézkedéseket egyelőre még nem országosan, hanem csak az általa vezetett kerületben tudják bevezetni.

Tervezik azt is, hogy egységesítik a tőkejövedelmeket. Mészáros Lőrinc ennek nem fog örülni – jegyezte meg Kovács Gergely. A társelnök úgy kalkulál, hogy legalább ezer milliárd forintot fognak egyenlő arányban szétosztani a lakosság között.

Rákérdeztünk arra is, mit szól ahhoz, hogy még mindig a tantervben szerepel Ady Endre, aki pedig egyik költeményében leplezetlenül kinyilvánította: „Én nem leszek a szürkék hegedőse”.

Kovács Gergely sietve kijelentette, hogy ez valóban hiba volt a részéről. A társelnöknek azonban birtokában vannak Ady Endrének olyan munkái, amelyek még sehol nem jelentek meg. Ezek között található egy 7 ezer oldalas kötet a szürkeségről, ezért bocsánatos bűnnek tartja a szóba hozott verset.

Nagy Dávid pártigazgató lapunknak adott tájékoztatása szerint szombat kora délutánig mintegy 2500 kutyapártos szürke póló kelt el. A bevétel egy részét – jelen állás szerint 1 millió forintot – azoknak a lehetséges bírságoknak a kifizetésére fordítják, amelyeket a rendőrség majd a Budapest Pride résztvevőire szab ki. Kérdésünkre, miért nem inkább közvetlenül a kormányt támogatja az MKKP a pólók eladásából, Kovács Gergely megnyugtatta az aggályoskodókat: a büntetési pénzek is az államhoz kerülnek.

Alighanem a kutyapárt eddigi legnagyobb demonstrációjának lehettünk tanúi. Bár megközelítőleg pontos adat közlésére nem vállalkozunk, az biztosan állítható, hogy a létszám meghaladta a tízezer főt. A tömeg egy Illiberal Pride szövegű molinó mögött felsorakozva indult el a Hősök teréről. A kormány iránti szimpátia jegyében az útvonalat úgy alakították ki, hogy az a térképen falloszt rajzoljon ki.

„Egyforma, egyforma!”

– skandálták a felvonulók, a Kodály köröndnél pedig hirtelen ötlettől vezérelve birka módjára bégetni kezdtek. A tömegben látható feliratok széles skálán mozogtak: „Melegnek lenni buzis”, „Boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta”, „Ne tüntess! Tétlenül tűrj mindent!”, „Egy nemzet, egy gondolat, egy agysejt”, „Buzi, aki nincs itt”. Akadt, aki megelégedett egyetlen szóval: „Sör”. Az egyik fiatal férfi lufi helyett madzagon magasba eresztett nejlonszatyrot vitt. Azon is csak egyetlen szó szerepelt: „Fing”. Olvashattunk egy Putyinnak tulajdonított idézetet is: „Egyformaság a hosszú élet titka”. Egy kutya pórázán lévő szöveg szomorúan konstatálta: „Brüsszel elvette a másik farkam”.

A Hősök terére visszakanyarodó tömeget szürke és fekete füstgyertyák fogadták. A már említett Kovács Gergely és Nagy Dávid mellett például Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester is beszédet mondott. A szónokok közül többen hitet tettek az egyformaság mellett, és megígérték, hogy ennek megvalósulásában mindenképpen támogatni fogják a miniszterelnököt.