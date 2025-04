Világzene a talp alá

világzene;Budapesti Ritmo;

2025. április 10. és 12. között tizedszerre valósult meg az igazi ínyenceknek való Budapest Ritmo világzenei fesztivál az Akváriumban és a Magyar Zene Házában.

A városligetben díszvendégként, ingyenes nyitókoncertjével a Maliból érkező Fatoumata Diawara fogadta az érdeklődőket, aki az afropop és afrofuturizmus meghatározó hangja. Az egész rendezvény viszonylag megfizethető áron kínált programokat a közönségnek, a tízezer forintos napijeggyel legalább 5-6 koncerten részt lehetett venni és sok volt az egyéb ingyenes program is. A rendkívül színvonalas és széles palettán mozgó zenekarokat egy kapcsolódó filmes esemény is megelőzte negyedikén és ötödikén. A Budapest Ritmo Filmnapokon vetített dokumentumfilmek különleges előadókat (Joan Baez, Santana, Fatoumata Diawara, Gogol Bordello), ritka zenei nyelveket (japán népdal, griot hagyomány, török hiphop és a bossa-nova gyökerei) dolgoztak fel.

Pénteken debütált az idei Ritmo–film: Kisgyörgy Ilka Bangó János prímással és zenekarával közreműködve segített újrafelfedezni a nótákat Mátyássy Áron rendezésében, de műsorra kerültek az eddig forgatott Ritmo–filmek (Dresch Vonós Quartet, MORDÁI, Uljana Quartet, Cserepes Károly) is. Szombaton két válogatás blokk: a MOME Open videóklipjei és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál zenei témájú rövidfilmjei adtak új nézőpontokat a két műfaj találkozásához. Mindezt a Toldi moziban élvezhette a közönség.

A zenei fókuszú két nap főfellépője a holland Altin Gün volt. A Nagy Hallban a tömeg őket, a pozíciójukat töretlenül tartó, török hagyományokhoz nyúló popzenészeket figyelte a legnagyobb számban, de nem maradt le érdeklődőkkel a kanadai Michelle Gurevich sem. Pedig a koncert este tíz után kezdődött és Michelle nem a pörgős ritmusokról, a nagy bulislágereiről ismert. Gurevich Torontóban született, 45 évvel ezelőtt, orosz-zsidó bevándorlók gyermekeként; anyanyelve orosz. Legnépszerűbb száma a Party Girl nevet viseli, dalait mindmáig otthon készíti el. A gyász tematikáját érintő, jellegzetesen sötét tónusú hetedik albumjára főként lötyögni tudtak a jelenlevők. Az előrébb álldogálók élvezhették az érzékeny dalszerzőnő szuggesztív jelenlétét. A fesztivál holland partnerkapcsolatokon keresztül szervezte le az indonéz vonatkozású Nusantara Beatet is, akik az egész rendezvény legjobb koncertjét adták. Az Amszterdamban kikevert psych folk groove mozgalmas, táncolható, az énekesnő különleges kalapban, vérprofi és nagyon laza előadásmóddal volt jelen. Legismertebb slágerük, a Sifat Manusia a koncert legvégén hangzott el. A szombati nap ékköve, a fesztivál záróakkordja a belga Las LIonoras női duó volt. Az I love crying pólót viselő klarinétos hölgy a koncert elején viccesen elmesélte, hogy sosem léptek fel ennyire későn és hogy egy nagy, közös, egy órás sírásra invitálják a jelenlévőket. A megrázóan egyszerű, a klasszikus zenei kórusművek igényességével, intimitással operáló dalok, a capella szólamok teljesen letaglózták az Akvárium Lokál kanapéján gubbasztó nézőket. Játszottak saját dalokat, Bach átiratot, feldolgozást és rengeteget kommunikáltak a közönséggel. A végén mindenki együtt énekelt egy dalt a szorongásról, az agyunkban lakó negatív hangokról.

Magyarországot a fesztivál pénteki napján Szabó Balázs Bandája képviselte Lakatos Mónikával társulva. Szabó Balázs új lemeze újító szándékú az előadó korábbi életművéhez képest. Szombat éjszaka a szintén magyar MORDÁI mutatta be legújabb kislemezét, akik rockos-jazzes zúzással gondolják újra a legősibb népi gyökereinket.

A néhány nappal később megrendezett zenei napok nem csak a világszínvonalú koncertekről, hanem a tehetségek felfedezéséről, a showcase-ről és konferenciázásról is szóltak. A showcase a Budapest Ritmo egyik kiemelt programja, ahol a régió legígéretesebb világzenei zenekarai és előadói kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. A jelentkező együttesek közül nemzetközi zsűri választotta ki azokat, akik idén a Magyar Zene Házában úgynevezett “daycase” koncertek formájában mutathatják be tehetségüket a szakma és az érdeklődők előtt. A showcase programot kétnapos szakmai konferencia is kíséri az UPBEAT, Európai Világzenei Showcase Platform támogatásával. A showcase koncertek ingyenesek voltak, olyan nevekkel lehetett itt találkozni, mint Agona Shporta (Koszovó), LELÉKÁ (Németország), Vuk (Horvátország) és a magyar vonatkozású Rézeleje Fanfárosok zenekar. Ezen a néhány tavaszi napon a budapestiek egy igazán különleges, sokszínű utazáson vehettek részt. Aki bulizni, aki merengeni, aki új kultúrák megismerésére vágyott, mind-mind megtalálta a számításait a profin összerakott fesztiválon.

