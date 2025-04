Meghalt Mario Vargas Llosa

Peru;irodalom;halál;Mario Vargas Llosa;

2025-04-14 07:51:00 CEST

A világhírű perui-spanyol író 89 éves volt.

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Mario Vargas Llosa – jelenttete be egy X-posztban a család. E szerint a Nobel-díjas perui-spanyol író családi körben hunyt el 2025. április 14-én.

Mario Vargas Llosa 1936. március 28-án született Limában. Katonai akadémiára járt, de a pályafutást újságíróként kezdte. 1959-ben költözött Párizsba, eső könyvével, az 1963-ban megjelent A hős idejével be is futott. Ismert műve a Júlia néni és a tollnok (1977) , a Háború ​a világ végén (1981), A halál az Andokban (1993) és A kecske ünnepe (2000) is.

2010-ben ítélték neki az irodalmi Nobel-díjat az akkori indoklás szerint a hatalmi berendezkedések feltérképezéséért és az egyén ellenállását, lázadását, alulmaradását bemutató erőteljes ábrázolásmódjáért. PEN International elnöke, 1990-ben indult hazája, Peru akkori elnökválasztásán, de nem sikerült nyernie. 2011-ben spanyol állampolgárságot és nemesi címet kapott,

2017-ben az egész világ nyilvánossága előtt felszólalt a magyar Országgyűlés által elfogadott CEU-törvény ellen,

2021-ben némi felhördülésre megválasztották az Académie Française tagjának.

Világnézete, társadalomkritikája áthatja a műveit, bírálja a nem demokratikus és korrupt bal- vagy jobboldali rendszereket, a társadalmat behálózó erőszakot és a rasszista latin-amerikai beidegződéseket. Mivel műveiben nagyon is kemény kritikát fogalmazott meg az antidemokratikus és az emberi jogokat semmibe vevő hatalmakról, politikai szempontból nem tudott igazán gyökeret verni, világszerte élesen támadták mind a bal-, mind a jobboldali politikusok, nemcsak Peruban, hanem más latin-amerikai államokban, sőt, időnként Nyugat-Európában is. A demokrácia és a humanizmus iránt elkötelezett szervezetek számos kitüntetéssel ismerték el életművét.

Az élet olyan, mint egy szarvihar, a művészet pedig az egyedüli esernyőnk

– írta az egyik könyvében..