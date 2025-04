Donald Trumpot nem érdekli, ha Ukrajna elveszíti a háborút, az oroszok simán kihasználják, hogy a különmegbízottja tapasztalatlan

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;diplomácia;Donald Trump;légicsapások;belharc;béketárgyalások;amerikai kongresszus;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-04-15 22:01:00 CEST

Úgy tűnik, hogy a Trump-adminisztrációnak nincs saját terve az orosz-ukrán háború lezárására, és engedni fog a Kreml akaratának egy átfogó orosz-amerikai üzleti megállapodásért.

A Donald Trump újabb hivatalba lépése óta eltelt csaknem három hónap láthatóan kevés volt ahhoz, hogy az amerikai elnök nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború lezárása érdekében, ehelyett idomulni látszik az orosz vezetés célkitűzéseihez. Erről tanúskodik különmegbízottja, Steve Witkoff Fox Newsnak adott nyilatkozata, amelyben először beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott pénteki tárgyalásairól.

Steve Witkoff – aki hivatalosan közel-keleti, és nem Ukrajna-ügyi különmegbízott – kijelentette, hogy megbeszélései „meggyőzőek” voltak, és egy lehetséges békemegállapodás köré összpontosultak, amely „öt terület státuszán” alapulna. Az amerikai főtárgyaló azt állította, hogy az orosz elnök kifejezte a „permanens béke” iránti vágyát. Az említett öt térséget Witkoff nem nevezte meg, de nyilvánvalóan az Oroszország által 2014-ben elfoglalt Krímre, valamint a részben megszállt Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyére célzott, amelyek annektálásáról Oroszország már 2022-ben bejelentést tett. – Ennél sokkal többről van szó Vannak biztonsági protokollok, nincs NATO, nincs 5. cikkely Ukrajna számára – sorolta Steve Witkoff, akinek a kijelentései megrémíthetik az európai partnereket, mivel mindezzel Donald Trump különmegbízottja gyakorlatilag Vlagyimir Putyin biztonsági követeléseit visszhangozta.

A különmegbízott egy szélesebb körű stratégiai törekvésre is utalt, mondván, lehetőséget lát az orosz-amerikai kapcsolatok átformálására néhány nagyon meggyőző kereskedelmi lehetőségen keresztül – mondta a Trump-adminisztrációt támogató ingatlanmágnásból főtárgyalóvá előlépett Steve Witkoff, aki szerint ez valódi stabilitást ad a régiónak is.

A Kreml szóvivője kedden nem volt hajlandó határidőről beszélni a tárgyalások folytatásával kapcsolatban, de kitartott amellett, hogy megvan a megállapodásra irányuló politikai akarat. Steve Witkoff megjegyzéseinek egy részét megismételve azonban Dmitrij Peszkov is az amerikai-orosz együttműködésben rejlő „hatalmas potenciált” hangsúlyozta, amely szerinte „segítheti a világ stabilizálását”.

Egyes amerikai tisztviselők ugyanakkor aggodalmukat fejezik ki a Trump-adminisztráció diplomáciájának iránya miatt. A Wall Street Journal hétfőn arról számolt be, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Keith Kellogg, a hivatalos titulus szerinti Ukrajna-ügyi különmegbízott kéri Donald Trumpot, hogy ne menjen bele Oroszországnak teendő területi engedményekbe. A Reuters forrásai szerint Steve Witkoff már április elején a négy, részben megszállt ukrán régió orosz ellenőrzés alá kerülésének elismerését javasolta Donald Trumpnak a tűzszünet biztosításának leggyorsabb módjaként. Megbeszélésükön ugyanakkor Keith Kellogg szembefordult ezzel, rámutatva, hogy ebbe Ukrajna sohasem menne bele.

Witkoff pénteken annak ellenére feltűnően szívélyesen üdvözölte az orosz elnököt Szentpéterváron, hogy Trump előzőleg azt mondta, Putyin feldühítette őt az Ukrajna elleni légitámadások folytatásával. Konkrét megtorló intézkedéseket azonban Washington nem hozott Moszkvával szemben, holott az máig elutasítja a 30 napos teljes tűzszünetre vonatkozó javaslatát. Ráadásul az orosz erők tíz napon belül két súlyos rakétacsapást is végrehajtottak Ukrajnában Krivij Rih, majd Szumi városa ellen. Az északkelet-ukrajnai Szumiban virágvasárnap 35 embert ölt meg és közel 120-at megsebesített két ballisztikus rakéta becsapódása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény választ követelt, mondván, „Moszkvában meg vannak győződve arról, hogy büntetlenül gyilkolhatnak tovább”. Még Keith Kellogg szerint is a támadás „a tisztesség minden határát átlépte”. Szemben velük és az európai szövetségesek felháborodott nyilatkozataival, miszerint Oroszországot sürgősen rá kell kényszeríteni a harcok leállítására, az amerikai elnök továbbra is zavarba ejtő nyilatkozatokat tesz. Nayib Bukele salvadori elnök jelenlétében Trump hétfőn elutasította Zelenszkij Patriot légvédelmi rendszerek vásárlására vonatkozó kérését, azzal vádolva őt, hogy „mindig rakétákat akar”, s közben ismét azt állította – a hamis orosz propagandát visszhangozva –, hogy a háborút Kijev robbantotta ki. „Nem indítasz háborút valaki ellen, aki hússzor akkora, mint te, és aztán reménykedsz, hogy az emberek adnak neked rakétákat” – mondta.

Az Ovális Irodában előadott tirádái végén Trump arra a következtetésre jutott, hogy elődje, Joe Biden demokrata exelnök, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin egyaránt felelős a háborúért. Kérdésekre válaszolva azt hangoztatta, hogy határidőt szabott Oroszországnak a harcok leállítására, de nem nevezett meg pontos dátumot.

Megjegyzései Volodimir Zelenszkij CBS Newsnak adott, vasárnap sugárzott interjúját követték, amelyben az ukrán elnök felajánlotta, Ukrajna ha kell megvesz tíz amerikai Patriot légvédelmi rendszert, egyenként 1,5 milliárd dollárért, hogy megvédje városait a könyörtelen orosz rakéta- és dróncsapásoktól. Emellett arra kérte Donald Trumpot, hogy bármilyen, a béketárgyalásokkal kapcsolatos további döntés előtt látogasson el Kijevbe, és találkozzon a háborút elszenvedő ukrán emberekkel.

A brit Guardian közben arról számolt be, hogy az amerikai kongresszus Ukrajnát támogató republikánus tagjai a Kreml halálos rakétacsapásait próbálják felhasználni arra, hogy meggyőzzék Donald Trumpot, nagyobb nyomást kell gyakorolnia az orosz elnökre, ha tűzszüneti megállapodást akar elérni. „Putyin és a béke nyilvánvalóan nem fér meg egy mondatban” – írta a Lindsey Graham szenátor. – Miközben Ukrajna elfogadta az elnök tűzszüneti javaslatát, Vlagyimir Putyin továbbra is azt mutatja, hogy jobban érdekli a vérontás, mint a béke” – mondta Michael McCaul texasi képviselő. Néhányan e támogatók közül keményebb szankciókat is sürgetnek. – Hacsak nem történik hamarosan drámai változás, nyilvánvaló számomra, hogy az egyetlen remény a háború befejezésére az, ha továbbra is megbénítjuk Oroszország gazdaságát és megbüntetjük azokat, akik Putyint támogatják – jelentette ki Lindsey Graham.

Januári hivatalba lépése óta Donald Trump felforgatta az USA külpolitikáját, nyomást gyakorolva Ukrajnára, hogy egyezzen bele a tűzszünetbe, miközben számos olyan intézkedést enyhített, amelyeket a Biden-kormányzat hozott Oroszország megbüntetésére Ukrajna elleni 2022-es teljes körű inváziója miatt. Egyes amerikai és európai tisztviselők ezért is aggódnak amiatt, hogy miközben Steve Witkoff Donald Trump stratégiáját követi, az oroszok kihasználják, hogy nincs tárgyalási tapasztalata – írja a Reuters két amerikai tisztviselőre és több mint egy tucat, a kormányzat belső tanácskozásait ismerő személyre hivatkozva.