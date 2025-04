Férfienergia-képzésekre és jachtklubokra is közpénzmilliókat költött az MVM

csakúgy, mint a Férfiak Klubjánál, más esetben is előfordult, hogy valamelyik támogatott szervezet a Szerencsejáték Zrt.-nél is sikerrel járt, és onnan is begyűjtött valamekkora támogatást. Ilyen volt például az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért nevű szervezet, amelynek székhelye egybeesik a Fidesz VIII. kerületi irodájának címével. Az állami szerencsejáték-szervező és az állami energetikai cég is 30-30 millió forintot ítélt meg a szervezetnek.