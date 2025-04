Az ORFK szerint nem követett el jogsértést az a készenléti rendőr, aki tüntetésen szívott Elf Bart, de ezzel van egy kis probléma

rendőrség;tüntetés;ORFK;Elf Bar;

2025-04-16 17:01:00 CEST

Az ORFK érvelése hibázik vagy történt valamilyen szabályváltozás, amiről nem tudunk.

Mint lapunk is beszámolt róla, a 444 egy olvasója lencsevégre kapott egy rendőrt a hétfői tüntetésen, amint épp egy Elf Bart szívott, amelynek a terjesztése és a birtoklása egyaránt illegális Magyarországon.

A lap az ügyben kérdéseket küldött a hatóságnak, mire az ORFK-tól azt a választ kapta: „Az ügyben a Készenléti Rendőrség parancsnoka belső vizsgálatot rendelt el, amelynek során megállapítást nyert, hogy a fényképen szereplő készenléti rendőr a kezében látható Elf Bart külföldön, saját fogyasztásra, legálisan vásárolta meg, így ezzel jogsértést nem követett el. Egyúttal ajánljuk figyelmébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal témában nemrég közzétett közleményét.”

Csakhogy akad itt egy kis probléma. Ugyanis, miként arra a 444 felhívja a figyelmet, bár az Elf Bar több országban valóban legális, és az adott országban legálisan el is fogyasztható, Magyarországon nem éppen ez a helyzet. A rendőrség még 2022-ben például leszögezte, hogy a tartása és kereskedelme is illegális, továbbá, hogy aki Elf Barral kereskedik, azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja. Ezzel szemben, akinél ilyen terméket talál a hatóság, arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.

Tóth Márk pénzügyőr ezredes, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója ugyanebben az évben a Portfoliónak szintén így nyilatkozott: „Nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes. Az is eljárásra számíthat, aki külföldről hoz be saját célra ilyen terméket, és egy mélységi ellenőrzés során megtalálják nála.”

Ha mindez nem lenne elég, az az ORFK által hivatkozott NAV-közleményből sem derül ki, hogy legális lenne a külföldön vásárolt Elf Bar fogyasztása. A válaszban említett „Tiltott termékek az iskolában” című NAV-cikk ugyanis a többi között arról ír, hogy „az ízesített elektronikus cigaretta (Elf Bar, Poco Bar, Nutristick) forgalmazása hazánkban illegális, értékesítése szigorúan TILOS!”, illetve, hogy ha „a tanuló például csak egy darab terméket birtokol, célszerűbb az esetet a köznevelési intézmény keretein belül oktatási, nevelési és pedagógiai eszközökkel kezelni, mintsem rendészeti, illetve igazgatási eszközökkel”. Vagyis sehol nem látni, hogy jogszerű lenne a rendőri elfbarozás.

A lap emiatt további kérdéseket küldött a rendőrségnek és a NAV-nak is, de írásáig nem kaptak választ.