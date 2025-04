Úgy tűnik, megvalósíthatatlan az Orbán-kormány nagy palackautomata-terve

Mohu Mol;üvegvisszaváltás;visszaváltható palackok;

2025-04-17 17:45:00 CEST

Több piaci szereplő szerint a kezdeményezés aránytalan terheket róna a palackvisszaváltási rendszert működtető csaknem minden szereplőre, úgy a kereskedőkre, mint a koncesszorra - válaszolta a kormány települési palackautomata-tervével kapcsolatos megkeresésünkre Kozák Tamás, a nagy magyarországi élelmiszerboltokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Bár a kistelepüléseken is fontosnak tartják a visszagyűjtés biztosítását, ezt más módon, például a mozgó visszaváltóberendezések (mobil RVM-ek) kiterjesztésével látják megvalósíthatónak.

Mindemellett hangsúlyozta, hogy a terv tagvállalataikat közvelenül nem érinti: mivel ugyanis az általuk képviselt láncok csak 400 négyzetméternél nagyobb élélmiszerboltokat üzemeltetnek, a kormányrendeletnek határidőben megfelelve immár az összesben gépi megoldást biztosítanak.

A kabinet a bankautomaták mellett palackvisszaváltó berendezéseket is telepíttetne az összes magyar településre – jelentette be a múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hozzáfűzve, hogy ennek anyagi vonzatairól is nyitottak a tárgyalásokra. Az illetékes hulladékkoncessziós cég, a Mol-hátterű Mohu megkeresésünkre megerősítette a megbeszélések megkezdését.

Lapunk korábban a „faluautomata"-program telepítési költségeit körülbelül 20 milliárd forintra becsülte. Bár akkori körkérdésünkre elvben minden polgármester üdvözölte a tervet, egyöntetűen elegendőnek tartották az automatánál jóval olcsóbb visszaváltóautós vagy kézi átvételes megoldást is.