Visszautasítja a Kúria vádjait a Magyar Ügyvédi Kamara

A köztestület kitart az álláspontja mellett.

„A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége – érintettsége folytán a MÜK elnöke és a Magyar Jogász Egylet társelnöke kihagyásával – megalapozatlannak és indokolatlannak tartja a MÜK elnökét a jogászgyűlésen tartott szakmai előadása miatt ért támadást, és azt a leghatározottabban visszautasítja” – olvasható a köztestület szerdán közzétett Facebook-posztjában.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a jogásztársadalom egyik legfontosabb eseményén, az immár 17. alkalommal megrendezett Magyar Jogászgyűlésen több előadó is bírálta a Kúria működését. Havasi Dezső MÜK-elnök beszéde közben Varga Zs. András, a Kúria elnöke vöröslő arccal, váratlanul elhagyta a termet, az ajtót is bevágta maga mögött, látványosan távozott, majd nem sokkal később kijelentkezett balatonalmádi szállodából is, annak ellenére, hogy még miniszterek is győzködték, hogy maradjon.

Bár a Kúria később egy közleményben azt állította, hogy a MÜK elnöke, Havasi Dezső politikai állásfoglalást tett előadásában. A MÜK közölte, hogy a vitatott előadást honlapján elérhetővé tette, a Kúria állításával ellentétben pedig semmiféle „éles politikai kritika” nem szerepelt benne. A Magyar Ügyvédi Kamara és az elnöke mindig tartózkodott a politikai megnyilvánulásoktól – hangsúlyozta a köztestület.

„A Kúria elnöke azonban eltérő álláspontját – példátlan – távozásával és a Kúria bíráinak visszahívásával fejezte ki, amit a MÜK elnöksége sajátos, de a véleménynyilvánítás szabadságának keretei között kezel és értelmez, még akkor is, ha a lépés méltán válthatta ki a magyar jogászvilág egyet nem értését” – hangzik a közlemény, amelyben az ügyvédek reményüket fejezték ki, hogy a hivatásrendek közötti együttműködés és párbeszéd hamarosan visszatér a szakmai síkra.