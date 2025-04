Nem bírta a kritikát a Kúria elnöke, kiviharzott a a jogászgyűlésről

botrány;kritika;Kúria;Varga Zs. András;

2025-04-15 15:19:00 CEST

Varga Zs. András úgy megsértődött, hogy még a köztársasági elnök is hiába marasztalta. Ultimátumot is adott, mondván, vagy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke mond le, vagy ő.

A jogásztársadalom egyik legfontosabb eseményén, az idén 17. alkalommal megrendezett magyar jogászgyűlésen több előadó is bírálta a Kúria működését. Az egyik beszéd hallgatása közben Varga Zs. András, a Kúria elnöke, váratlanul elhagyta a termet, majd nem sokkal később kijelentkezett balatonalmádi szállásáról, annak ellenére, hogy még miniszterek is próbálták őt békíteni – számolt be róla a hvg.hu.

A 17. Magyar Jogászgyűlést a múlt héten Balatonalmádiban rendezték meg. Moderátora a Magyar Jogász Egylet (MJE) elnöke, Trócsányi László volt, őt követte Varga Zs. András, majd Polt Péter legfőbb ügyész, valamint Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Ezután különböző jogi szervezetek képviselői szólaltak fel, köztük Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és egyben az MJE alelnöke is. Ő egy olyan kutatás eredményeit ismertette, amely a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának munkáját is vizsgálta. A felmérés résztvevői több észrevételt és kritikát is megfogalmaztak, amit – a jelenlévők szerint – Varga Zs. András nem viselt jól. Amikor szóba került, hogy a testület élén éppen ő áll, a Kúria elnöke felállt és távozott a teremből.

A jelenlévők eleinte azt gondolták, csak rövid időre hagyta el az ülést, mivel a Kúria többi bírája a helyén maradt – idézte fel az egyik résztvevő a történteket. Az ülés hátralévő része rendben lezajlott, bár ott is elhangzottak kritikus észrevételek. Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese például a precedensrendszer hiányosságaira hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta, hogy a jogi döntéshozatal nem kezelhető pusztán matematikai modellek alapján.

Az igazi fordulat estére következett be: a konferenciáról visszatérő résztvevők azt tapasztalták, hogy Varga Zs.András a szállodát is elhagyta, és az elnöki autóval több kúriai bírót is magával vitt. Akik nem fértek be, azoknak meg kellett várniuk, míg az autó visszatért Balatonalmádiba.

Bár hivatalosan arra hivatkoztak, hogy másnap reggel vezetői megbeszélésük lesz, a portál információi szerint olyanok is hazautaztak, akik nem tartoznak a vezetőséghez. Voltak olyan bírák is, akik végül maradtak. Ennek következményeként elmaradt a péntek reggeli szekció, ahol Csák Zsolt, a Kúria elnökhelyettese, Dzsula Marianna, a Kúria Polgári Kollégium helyettes vezetője, valamint Sperka Kálmán, a Kúria Közigazgatási Kollégium vezetőhelyettese tartott volna előadást. Bár több magas rangú személy – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök és több miniszter – is próbálta jobb belátásra bírni Varga Zs. Andrást, ő nem változtatott döntésén, így a konferencia záró plenáris ülését sem ő vezette, ahol Pintér Sándor és Tuzson Bence tartott beszédet.

Egyes információk szerint Varga Zs. András annyira felháborodott, hogy ultimátumot adott Havasi Dezsőnek, hogy vagy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke mond le vagy ő, úgy tűnik azonban, hogy ez inkább a felfokozott érzelmi állapot következménye lehetett, mivel lemondásról azóta sem érkezett hír. A konferencián részt vevő miniszterek és ügyészségi vezetők nem mondták le részvételüket, így a program folytatódott. A legnagyobb vesztesei azok a szakemberek voltak, akik saját költségen vettek részt az eseményen, és abban bíztak, hogy értékes, gyakorlati tudással térhetnek majd haza.

A feszültség a következő napon is tapintható maradt. Trócsányi László elhatárolódott alelnökétől, mondván, hogy a plenáris ülésen elhangzott vélemények egyéni álláspontok voltak. Havasi Dezső később közölte, hogy egy felmérés eredményeit ismertette, és mindenért vállalja a felelősséget. Egy résztvevő szerint beszédét hatalmas taps fogadta, amit akár tüntetésnek is lehetett tekinteni.

Trócsányi László végül szombaton maga is elismerte, hogy a rendezvény lényege továbbra is a nyílt eszmecsere és a szabad véleménynyilvánítás. Ugyanakkor sokan úgy vélték, hogy a bírák sietős távozása csak megerősítette azokat a véleményeket, amelyek szerint Varga Zs. András túlságosan közvetlen módon irányítja a Kúria működését.

Az ülésen a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke „szakmainak álcázott, de a jogszabályokat és a tényeket figyelmen kívül hagyó, az Alaptörvény előírását súlytalanként kezelő, éles politikai kritikát” fogalmazott meg a Kúria feladatait, a Jogegységi Panasz Tanács összetételét és működését illetően – ezt már a legfőbb bírói fórum tudatta egy kedden megjelent közleményében. E szerint a program ezen az ülésen nem biztosította a vita lehetőségét, de a Kúria és a kúriai bírák politikai vitában egyébként sem vehetnek részt, politikai provokációra pedig szakmai érvekkel nem lehet válaszolni. Erre nem is volt szükség. „Tudomásunk szerint a Jogászgyűlés záróülésén elhangzott előadások visszatértek a szakmai értékelésekhez, és a zárszóban a Magyar Jogász Egylet elnöke elnézést kért a Kúriától. A Kúria vezetőinek elmaradt előadásait a rendezvény résztvevői számára hamarosan elérhetővé tesszük” – zárul az állásfoglalás.

Varga Zs. Andrást a parlamenti fideszes kétharmad választotta meg a legfőbb bírói fórum élére 2020-ban úgy, hogy nem volt tapasztalata, korábban soha nem dolgozott bíróként, egyetlen ítéletet sem hozott. Jelölését az Országos Bírói Tanács nem támogatta.