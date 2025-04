Magyar Péter újra elment a kórházba, ahol Takács Péter ellene kampányolt

egészségügy;Szolnok;Magyar Péter;Takács Péter;Kulja András;

2025-04-17 08:47:00 CEST

Elkísérte Kulja András EP-képviselő, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa is.

Ismét ellátogattunk Kulja András képviselőtársammal a Hetényi Géza Kórházba, Szolnokra - számolt be Magyar Péter a Facebookon. A látogatás célját is közölte: „Azért jöttünk vissza ide, mert vasárnap itt kezdte Takács Péter egészségügyi államtitkár a hazugság túráját, amin azt próbálta meg elmagyarázni a magyaroknak, hogy a 10-20-30 éve csúszó kórházi felújítások az egy éve létrejött TISZA miatt maradtak el”.

A Tisza Párt elnökének beszámolója szerint annyi változás történt a Hetényi kórházban, hogy míg augusztusban beszorultak a liftbe, az egyik felvonó ma már egyáltalán nem működik, a kosz és a penész pedig kezdi belepni a teljes főépületet. Az ellenzéki politikus szerint a főépület alagsorában egészen elképesztő állapotok uralkodnak, az aulában minden mosdó le volt zárva.

Emlékeztetett, Takács Péter nemrégiben előadta azt a hazugságot, hogy az Orbán-kormány korrupciója miatt 3 éve felfüggesztett uniós pénzek a tavaly óta tényező Tisza Párt miatt nem jönnek. „Orbán Viktor alig egy hónapja még azt hazudta, hogy a kormány számláján van több ezer milliárd forint uniós forrás, amit nem tudnak elég gyorsan elkölteni, ehhez képest, most az új hazugság szerint a TISZA akadályozza az uniós pénzek hazahozatalát és a TISZA miatt késnek a vonatok és esnek szét a kórházak. Jelzem Orbán Viktornak, hogy még nincs időgépünk és bármit is hazudoznak, Magyarországon mindenki pontosan tudja, hogy az egészségügy és a közlekedés áldatlan állapotáért Orbán Viktort terheli a felelősség” - írta Magyar.

Ezt követően Takács Péternek címezte üzenetét: „Államtitkár Úr, ha akkora férfi, ahogy azt az Alaptörvénybe beleírták, miért nem csap az asztalra, hogy a miniszterelnök és köre hagyjon fel a korrupcióval, hogy végre jöhessenek az uniós források az egészségügybe?! Miért nem kér azonnal plusz forrásokat, hogy legalább az akut vészhelyzetet lehessen kezelni a magyar egészségügyben? Önt tényleg nem érdekli, hogy évente 60 ezer honfitársunk meghal az egészségügy áldatlan állapota miatt?”

Majd kilátásba helyezte, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve azonnal hazahozza a magyar embereknek fejenként járó 800 ezer forint uniós forrást és minimum 500 milliárd extra egészségügyi forrást allokál az állami egészségügyre. Bejelentette, hogy a jövőben folytatni fogják a magyar kórházak, egészsegügyi intézmények állapotát bemutató körútjukat, ehhez követőit megkérte, hogy küldjék el friss tapasztaltaikat a [email protected] címre.

Az eddigi szokásokhoz hasonlóan ismét volt egy kis kommentcsata a poszt alatt, Takács Péter egészségügyi államtitkár ugyanis megjelent a kommentszekcióban és közölte: „Látom nagyon fáj, hogy lelepleztem a brüsszeli gazdikkal kötött sunyi kis paktumotok részleteit! Btw. (by the way - ha már itt tartunk - a szerk.) a kórház frissen felújított/új építésű 80 százalékán miért nem pózoltok az Andrissal? Akkor nem működne a "15 évig nem csináltak semmit„ mantra? Küldjek olyan listát is, amin a több száz milliárd forintnyi kész beruházás van? A demagóg, hergelő posztjaid biztosan sok like-ot hoznak. Számolgasd csak őket, az már szellemi elődödnek, Jakab Péternek is bejött!” - írta.

Persze Magyar Péter sem maradt adós a viszontválasszal: „Te tényleg elhiszed ezt a sok hazugságot? Mert ha igen, akkor az a végstádium. Évente 60 ezer ember haláláért feletek, de te csak nyugodtan okádd körbe az országot, biztos ezért vagy államtitkár” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.