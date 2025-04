Közel egymillió forintra büntettek egy momentumos politikust a tüntetésekért

blokád;Orbán Viktor;tüntetés;pénzbírság;bírság;gyülekezési jog;MTVA;Momentum Mozgalom;Momentum;Stummer János;

2025-04-17 13:33:00 CEST

Stummer János összeszámolta, mekkora a bírságot kapott a hídblokádokért, illetve azért, hogy megpróbálták megakadályozni Orbán Viktor rádióinterjúját.

„Nos, nekiültem és összeszámoltam, miért és mennyire büntetett meg összesen a rendőrség az utóbbi hetek MTVA-s, és hídblokádjai miatt” – írja Stummer János, a Momentum elnökségi tagja Facebook-posztjában.

Az ellenzéki politikus arról számol be, hogy sorra érkeztek meg hozzá a rendőrségi végzések gyülekezési joggal visszaélés, pirotechnikai eszközök használata és közúti közlekedési szabályok megsértése miatt. „Szervezőként kaptam az alábbi büntetéseket négy péntek reggelért, amikor a miniszterelnök szokásos hazugság interjúját akartuk megakadályozni társaimmal. Ezen felül három hídzárért is szeretnének megrángatni.

Volt amikor igazoltattak, volt amikor kamerafelvételek alapján azonosítottak. Ezek alapján eddig rám róttak 923000 forintnyi pénzbüntetést, amit 852 óra közmunkával, vagy 142 nap elzárással válthatok meg”

– írta Stummert.

Hozzátette, a bírságot nem fizeti meg, inkább leüli vagy ledolgozza közérdekűn. A momentumos politikus bejegyzésében azt ígérte, hogy ezután sem fogja bejelenteni a tüntetéseiket. „Ja, és még valami, belügyminiszter úr: a továbbiakban se fogom bejelenteni, hogy megyek a Kunigundára, vagy épp a hídra” – üzente Pintér Sándornak.

Immár tizenötödik alkalommal, több ponton is módosította az eredetileg gránitszilárdságúnak nevezett alaptörvényt hétfői ülésén az Országgyűlés. A javaslatokat a kétharmados többség birtokában lévő kormánypárti képviselők nyújtották be és döntően ők is szavazták meg. Az elfogadott módosítások egy része meglévő jogokat csorbít – például a gyülekezésnél, a születési nemnél vagy az állampolgárságnál.

A napirend szerinti szavazás idejére a Momentum Mozgalom blokádot hirdetett. A BRFK szerint jogellenes volt az Országház bejáratainak blokádja és az is, hogy a tiltakozók a budai Várba akartak menni, áttörve a rendőrsorfalat. A momentumosokat korábban azért is megbüntette a rendőrség, hogy többször megpróbálták megakadályozni Orbán Viktor rádióinterjúját az MTVA székházánál.