Megszavazták a 15. alaptörvény-módosítást a Parlamentben

Hétfőn 15. alkalommal módosították az Orbán Viktor által egykor még gránitszilárdságúnak kikiáltott alaptörvényt, a döntést 136:19:6 arányban hozta meg az Országgyűlés. A szavazáson ezúttal a miniszterelnök is részt vett.

A Momentum a szavazások során egy „Minket kitilthattok, az igazságot nem” feliratú molinót feszített ki az ülésteremben, miközben hangos sípolás hallatszott. „A tiltakozók majd élvezik a megérdemelt jutalmukat” – állapította meg ezt követően Lezsák Sándor. Eközben a Kossuth téren összegyűlt tüntetők fújjoltak, füttyögtek.

Mint korábban megírtuk, Magyarország alaptörvényében ezután szerepelni fog a készpénzhasználat joga, a drogfogyasztás tilalma és az is, hogy a túlnépesedett települések megtiltsák a további beköltözéseket. Az érintettek emberi méltósága védelmében a fogyatékkal élő kifejezést fogyatékossággal élőre cserélik, emellett bekerül az alaptörvénybe, hogy az ember születési neme biológiai adottság, csak férfi vagy nő lehet.

Ezen túl változik a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás is, beleírják az alkotmányba, hogy az ügyészek szolgálati jogviszonya a legfőbb ügyész kivételével a 70. életévükig állhat fenn, az alaptörvény lehetővé teszi majd, hogy a más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgárnak a magyar állampolgársága – a sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – felfüggeszthető legyen. A gyülekezési törvény március 18-án megszavazott, akár a Pride betiltására is lehetőséget adó módosítása is az alaptörvény újabb átírása után léphet életbe, ehhez el kell fogadni a változtatást, amely az indoklás szerint a gyermekek jogát a gyülekezési jog elé helyezi.

A parlamenti szavazást megelőzően a Momentum akciózott, az ellenzéki párt blokádját felszámolták a rendőrök. A Demokratikus Koalíció képviselői a Momentum Mozgalom iránti szolidaritásból távol maradtak az üléstől.