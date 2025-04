Ebbe az Európai Unió Bírósága sem szólhat bele

kormányinfó;

2025-04-17 15:43:00 CEST

Ezt követően a Vasárnap portál kérdezhetett. Az uniós számvevőszéki beszámoló szerint súlyos problémák vannak az civil szervezetek finanszírozásával kapcsolatban, ezeket megismerhetné a közvélemény is? – hangzott el a kérdés. – Itt újra az derült ki, hogy a kettős mérje őshazája Brüsszel. Miközben az átláthatóságot már most is garantáló jogrendszerrel rendelkező országokban, mint Magyarországon különböző követelményeket támaszt, addig alapvető átláthatósági követelményeket nem érvényesít a saját támogatási gyakorlatában – mondta. Elmondta, hogy azt kérték az ide látogató jogállamisági biztostól, hogy közelítsenek a jó magyar gyakorlathoz.

Arról is beszélt a miniszter, hogy az Európai Unió Bíróságának nincs lehetősége arra, hogy beleszóljon a Pride esetleges betiltásába.