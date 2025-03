„Pontosan tudják, miről beszélek” – Magyarországra jön az EU-biztos, találkozik a poloskákkal is

Orbán-kormány;Magyarország;Európai Bizottság;látogatás;jogállamiság;poloska;Michael McGrath;

2025-03-24 05:45:00 CET

– Fontos szolgálatot tesznek a társadalmunknak az igazságszolgáltatás, a civil társadalom és a médiaszervezetek képviselői – fogalmazott a Népszavának írásban adott interjújában az Európai Bizottság demokráciáért, igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős biztosa. Michael McGrath ma Budapestre érkezik – holnapig marad –, ebből az alkalomból nyilatkozott lapunknak utazása előtt.

Mint arról többször írtunk, Orbán Viktor kormányfő március 15-ei beszédében bírókat, újságírókat, civilszervezeteket hasonlított poloskához, ma és holnap McGrath többek között velük is találkozik. Látogatásának célja – mint lapunknak elmondta –, hogy meghallgassa az összes nézőpontot, párbeszédet folytasson. McGrath emlékeztetett, hogy Magyarországon sokan szembeszálltak a kommunista uralommal, ezért „pontosan tudják a magyarok, miről beszélek”, amikor a jog uralma kerül szóba. Szerinte a jogállamiság biztosítja a társadalmi igazságosságot és a versenyképes gazdaságot is az alapjogok mellett.

Arról is többször írtunk, hogy múlt szerdán már meg is jelent a Magyar Közlönyben a gyülekezési jog korlátozásáról szóló törvény, amely a Fidesz szándékai szerint lehetővé teszi a Budapest Pride-felvonulás betiltását. Erre vonatkozó kérdésünkre a biztos felidézte, Magyarországon az első Pride-felvonulást még 1997-ben tartották, és azóta is minden évben megtartják.

„Tényleg kevésbé akarunk nyitottak lenni 2025-ben, mint 28 évvel ezelőtt? Vissza akarjuk fordítani a vasfüggöny leomlása után kivívott szabadságot és egyenlőséget?”

– fogalmazott a politikus, és hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánításhoz és a békés gyülekezéshez való jog alapvető jogok, és ezeket meg kell védeni.

A szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban kiemelte, szerinte számos ponton uniós jogot sért, többek között olyan alapvető jogokat, mint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát is. Emellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal mérlegelési lehetőségei túl nagyok, hiszen például úgy is folytathatnak vizsgálatot, hogy arról az érintett személyt nem értesítik. A vizsgálatok és eredményeik pedig megbélyegző hatásúak lehetnek.

A Bizottság már bíróság elé vitte a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügyét, és McGrath felidézte, hogy gyorsított eljárást kezdeményeztek az ügyben, arra ugyanakkor nem válaszolt, hogy az ítéletig terveznek-e további lépéseket, azon túl, hogy továbbra is „szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet”.

A visszatartott uniós pénzek kapcsán az ír politikus úgy nyilatkozott lapunknak, hogy Magyarországnak konkrét reformokat kell elfogadnia ahhoz, hogy teljes mértékben feloldhassák a befagyasztást. Ezt többek között a korrupcióellenes keretrendszer megerősítését célzó változásokkal, például az összeférhetetlenségre vonatkozó egyértelmű szabályok létrehozásával tudná orvosolni a magyar kormány.

Szeretné, ha Magyarországon minden fiatal részesülhetne az Erasmus-program előnyeiből, csakúgy, mint a többi európai ország diákjai. Elismételte, hogy készek együtt dolgozni, de a magyar kormány legutóbb olyan törvénymódosítást nyújtott be, ami nem kezelte kellőképpen az alapítványi fenntartású egyetemek kuratóriumi tagjainak az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályait.