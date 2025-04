Lakáspiaci őrület van Magyarországon

lakáspiac;Nagy Márton;kormányinfó;

2025-04-17 17:14:00 CEST

A lakásárak növekedése mögött egyrészt a jelentős reálbér-emelkedés, másrészt a Prémium Magyar Állampapírból kiáramló lakossági megtakarítások állnak – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az RTL kérdésére.

Kifejtette: a felszabaduló pénz egy része nem áramlott vissza a lakossági állampapírpiacra, hanem – ahogy ő fogalmazott – „az állampapírpiaci kamatesőt és az ezzel járó őrületet” most egy lakáspiaci őrület váltotta fel. A lakáspiaci tranzakciók kétszámjegyű növekedést mutatnak, mindenki lakást akar vásárolni. – Én személy szerint nem vagyok köztük, de hallom, hogy lakások már meghirdetés nélkül kelnek el, sokan készpénzzel fizetnek – szóval valódi őrület zajlik a piacon – mondta, hozzátéve, ez a helyzet sajnos lakásár-emelkedéshez vezet, a kamatcsökkenés rövid távon ilyen hatással jár. – Mi is látjuk, hogy a kínálati oldalon kell beavatkozni, ezért indítottuk el a 300 milliárd forintos tőkepiaci programot, amely az új lakásépítések támogatását szolgálja.” A forrásokat elsősorban olyan alapok kapták, amelyek nemcsak Budapesten, hanem vidéki városokban – például Debrecenben, Szegeden és más nagy ipari központokban – hajtanak végre lakásfejlesztéseket.

Ebben a programban bérlakás- és kollégiumépítés is szerepel, és nem tettünk le a Diákváros projekt megvalósításáról sem. Szeretnénk ebben tovább lépni” – tette hozzá. Az Airbnb-szabályozásról szólva Nagy Márton kijelentette, a kérdést lezártnak tekintik: új engedélyeket nem adnak ki. Ez azt jelenti, hogy az Airbnb-lakások száma csökkenni fog, mivel aki eladja a lakását, nem viheti magával a működési jogosultságot, és újat sem igényelhet – ezen a területen jelenleg központi engedélyezési plafon (CEP) van.

Kiemelte, hogy a kormány igyekszik egyensúlyt találni a turizmus és a lakhatás között, ám felhívta minden önkormányzat figyelmét, hogy a kormányénál szigorúbb szabályokat is bevezethetnek. Van is erre példa. Ha lakhatási problémát érzékelnek, jogosultságuk van fellépni – éljenek vele. Mi úgy látjuk, a kormány minden szükséges lépést megtesz a lakhatás ügyében. Jó lenne, ha az önkormányzatok is így tennének. Az elmúlt években nem sok mindent tettek a lakhatási problémák kezeléséért, különösen Budapesten, a belső kerületekben. Itt a kormánynak kellett beavatkoznia – holott ez önkormányzati feladat lett volna. Ez az én véleményem – zárta szavait a nemzetgazdasági miniszter.