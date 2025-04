Lövöldözés volt a Floridai Állami Egyetemen, legkevesebb hat ember megsebesült

kórház;egyetem;Egyesült Államok;gyanúsított;sérültek;őrizetbe vétel;Floridai lövöldözés;

2025-04-17 21:54:00 CEST

Köztük van a támadó is, akit a kivezényelt rendőrök lőttek meg. A sebesültek egyikét válságos állapotban vitték kórházba.

Az első információk szerint hat embert kellett kórházba vinni azután, hogy egy férfi csütörtökön lövöldözni kezdett a a Floridai Állami Egyetemen (FSU)– írja az AP amerikai hírügynökség. A kórház, ahova a sebesülteket szállították, a Tallahassee Memorial HealthCare szóvivője közölte, a sérültek közül egy eltalált áldozat válságos állapotban van.az egyikük pedig a CNN szerint a lövöldöző, akit a kivezényelt rendőrök lőttek meg. Találtak egy fegyvert nála és a kocsijában is. A helyi rendőri erőket az FBI is segíti. Korábbi információk arról szóltak, hogy egy embert őrizetbe vettek a támadás miatt, az FSU honlapján most az szerepel, hogy „semlegesítették” a fenyegetést.

A rendőröket amerikai keleti parti idő szerint dél körül riasztották a helyszínre. A hatóságok a hallgatókat és az oktatókat is arra szólították fel, hogy keressenek menedéket, bújjanak el. Az FBI helyszínre ügynökei Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét is tájékoztatták a kialakult helyzetről, aki éppen Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt fogadta a Fehér Házban. – Szörnyű dolog. Szörnyű, hogy ilyen dolgok történnek – jegyezte meg a politikus.

Ron DeSantis floridai kormányzó az X-en közölte, hogy imádkozik az egyetem polgáraiért, és szerinte a rendőrség mindent megtesz a biztonságért a történtek után. Az egyik szemtanú, Ryan Cedergren 21 éves kommunikációs hallgató azt mondta, hogy legalább harmincan a közeli diákszövetségi épület alsó szintjén lévő bowling-pályáján bújtak el, miután észrevették, hogy egy közeli bárból fejvesztve menekülnek a társaik. Végül rendőri védelem mellett elhagyhatták a helyiséget. Többen sokk alá kerültek, és el sem akarták hinni, hogy mi történt.

Az FSU egyike a 12 floridai állami egyetemnek, ahova több mint 44 ezer diák jár, fő campusa Florida állam fővárosában, Tallahassee-ben fekszik. A legfőbb ügyészi tisztséget betöltő Pam Bondi igazságügyi miniszter rövid tájékoztatást adott arról, hogy a tárca is folyamatos kapcsolatban áll az FBI illetékeseivel. Az FBI igazgatója, Kash Patel is megerősítette a szoros együttműködést a társszervekkel. Az egyetem a Facebook-oldalán közölte, az összes csütörtökre tervezett óra és egyetemi rendezvény, atlétikai verseny elmarad, akik ma még nem mentek előadásra, ne is tegyék, kerüljék el az egyetem campusát.