Eltávozott a világ lelkiismerete – Ferenc pápa halálára

gyász;katolikus egyház;lelkiismeret;Ferenc pápa;

2025-04-21 11:43:00 CEST

Egy pápa halála mindig megrendíti a világot. Ilyenkor nem csak egy állam feje távozik közülünk, s nem is „csak” egy egyházi vezető, hanem a világ lelkiismerete. A hétfőn elhunyt Ferenc pápára ez minden tekintetben igaz.

Rendkívüli emberségével példát adott mindannyiunknak. Közel állt az emberekhez, s pápává választása után sem akart az Apostoli Palota magányában lenni. Fontos volt számára az, hogy közvetlen kapcsolatban maradjon a hívőkkel, mert alapelve az volt: az apostoli egyház feje is lelkipásztor, akinek legfontosabb küldetése az emberi lélekről való gondoskodás.

A pápa valóban mindannyiunkról gondoskodni akart. Krisztus a világot váltotta meg kereszthalálával, Ferenc viszont végtelen humanizmusával próbálta megmutatni a helyes irányt. Sokszor ugyan még a saját egyházán belül sem járt sikerrel, így amikor a menekültválság után arra kérte a plébániákat, járjanak elől példával és fogadjanak be menekülteket: sok lelkipásztor ügyet sem vetett Ferenc intő szavaira.

A pápa kritikus volt a papokkal szemben. Oly sokszor figyelmeztette őket arra: ne zárkózzanak be elefántcsonttornyukba, hanem vegyék komolyan a küldetésüket. Krisztust kövessék és ne a világ hatalmasait. A hívekkel törődjenek és ne saját előmenetelükkel, vagy – és sajnos ilyenre is sok példát láthatunk – meggazdagodásukkal.

Sokszor szélmalomharcnak érezhettük, ahogy próbálja felhívni a világ figyelmét a szegényekre, az elesettekre, a peremen élőkre. S ő maga is tudta, hogy nem járhat teljes sikerrel, De sosem csüggedett, alapelve az volt, a sötétséget előbb-utóbb úgyis legyőzi a fény. A reménytelenséget felváltja a remény, s aki már felfedezi azt az utat, amit Krisztus kijelölt számára, már nem térhet le arról.

Ferenc éveken át oly sokszor kiáltott fel: legyen vége az ukrajnai háborúnak! Az öldöklés csak szenvedést okoz. Kétszer is járt Magyarországon. A propaganda ezt ki is használta azt állítva, csak a magyar kormányfő és Ferenc áll a béke pártján. Csakhogy Ferenc többször hangoztatta azt is: ő az igazságos békét támogatja. A háborút más perspektívából figyelte, sokszor beszélt a harmadik világháborúról, s arról, hogy vissza kellene szorítani a fegyverkezést, ez minden rossz alapja.

Ferenc igazi újító volt: új alapokra kívánta helyezni az egyházat nem csak lelkiségi, szervezeti szempontból is. Átszervezte a Vatikán működését, jelentősen átalakította bankját, az IOR-t, s igyekezett visszaszorítani a korrupciót a Szentszék falain belül is. Sok ellenséget szerzett magának a Vatikánban, megvonta a bíborosok egy sor előjogát. Világszinódusaival igyekezett közelebb hozni az egyházat a hívekhez, de tartott a skizmától is: aggasztotta, hogy míg egyes katolikus egyházak – például a német – előreszaladt a reformokban, mások még a legapróbb változásokat is elutasították. A pápát szinte állandó nyomás alatt tartotta a német Gerhard Ludwig Müller bíboros által tartott konzervatív szárny.

Ferenc rendkívül gazdag örökséget hagy hátra. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy megélhettük pápaságát. Hallhattuk őszinte szavait, láthattuk emberi gesztusait, értelmezhettük előremutató szentbeszédeit. Bárki követi a pápai trónon, nehéz lesz az örökébe lépnie.