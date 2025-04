Zűrös napelemszabályok: újabb fejezettel bővül az Orbán-kormány ellentmondásos jogalkotási története

napelem;Magyar Napelem Napkollektor Szövetség;

2025-04-22 20:21:00 CEST

A szakma per helyett ugyanakkor megoldásokat javasol.

Az Alkotmánybíróság a múlt hét kedden megsemmisítette az új háztáji napelemek termelte áram átvételi árának hetedére csökkentését bejelentő, 2023. szeptember 13-án éjjel kihirdetett és azonmód életbe is lépő kormányrendelet ama kitételeit, amelyek szerint az új tarifák nem hogy az aznaptól, de már a 2023. szeptember 7-e után bejelentett beruházásokra és bővítésekre is vonatkoznak – hívta fel a figyelmet a hvg.hu. Márpedig a testület által idézett panaszos 2023. szeptember 11-én jelentette be otthoni napelemtelepítési szándékait, akkor még nem sejtvén, hogy egy két nappal későbbi rendelet nyomán fel nem használt áramukat a szolgáltató az addigi 36 forint helyett csak 5 forintért veszi meg. A testület osztotta a bejelentő véleményét, hogy a szeptember 7-e utáni igénybejelentésekre vonatkozó, szeptember 13-án kihirdetett szabály a visszamenőleges jogalkotás tilalmába ütközik. Bár a beadvány több mint egy éves, a közzétett iratok szerint az Alkotmánybíróság nem sokat teketóriázott: a kapcsolódó kitételek Alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről egy ültő helyükben, egyhangúlag döntöttek, kifogásolva, hogy a visszamenőlegességet a jogalkotó semmivel sem indokolta. A kabinetnek május végéig kell a módosításokat átvezetnie.

A kedélyeket egy másik jogsértés-gyanús szabály is borzolja. Mint emlékezetes, a kormány idén 2025-től legkésőbb 2029-ig megszüntette a legkorábbi hazai beruházásoknak biztosított, Kötelező Átvételi Tarifának nevezett, áramuk kiemelt árú és kötelező átvételére vonatkozó szerződés inflációkövetési vállalását. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tudósítása szerint a minapi XIX. Szolár Konferencián energiajogi egyeztetéseket előkészítő szakértői csapatuk képviselője, Bálint Zsombor jelezte: az intézkedés, amelyet az Orbán-kormány ebben az eseteben sem egyeztetett előre az érintettekkel, aláássa a jogbiztonságot, a beruházások kiszámíthatóságát, évi akár milliós károkat okoz az üzemeltetőknek és a további zöld fejlesztéseket is fékezi. A szakma per helyett ugyanakkor megoldásokat javasol – hangsúlyozta Bálint Zsombor.