Nem légzési nehézségek, hanem agyvérzés okozhatta Ferenc pápa halálát

agyvérzés;halál;tüdőgyulladás;Ferenc pápa;

2025-04-21 16:55:00 CEST

Úgy tűnt, hogy a katolikus egyházfő felépülőben van a kétoldali tüdőgyulladásból, vasárnap még részt vett félhivatalos találkozón, egy kis időre leült beszélgetni JD Vance amerikai alelnökkel.

Hétfő délután 1 órára a vatikáni Szent Péter tér megtelt a Ferenc pápát gyászoló hívőkkel, az olasz hírügynökség, az Ansa pedig a helyszíni riportjában azt írja, hogy a tömegben a megdöbbenés az úr, sokan legalábbis már azt hitték, a katolikus egyházfő túl van azon az életveszélyen, amelyet a kétoldali tüdőgyulladás jelentette a számára. Az Ansa forrásai szerint nem is légzési nehézségek, hanem agyvérzés lehetett az ok, a katolikus egyházfő elég váratlanul hunyt el hétfő reggel, 2025. április 21-én 7 óra 35 perckor. Ezt támasztja alá az is, hogy vasárnap Ferenc pápa még részt vett félhivatalos találkozón, egy kis időre leült beszélgetni a katolikus JD Vance amerikai alelnökkel.

Mint többször megírtuk, Ferenc pápa 2025. február 14-én vitték be a római Gemelli kórházba kétoldali tüdőgyulladás miatt. Állapota többször kritikusra fordult, volt olyan pillanat, amikor az orvosai is lemondtak róla, az ápolója, Massimiliano Strappetti ragaszkodott ahhoz, hogy folytassák a kezelését. Végül ki is engedték a kórházból azzal, hogy a felépülése két hónapig fog tartani, és bár nem vett részt mindegyik húsvéti vatikáni szertartáson, jellemző, hogy csütörtökön elment a Regina Coeli börtönbe. Vasárnap az ünnepi misére Ferenc pápa nem ment el, de a szertartás végén kerekesszékben megjelent a Szent Péter-bazilika központi loggiáján, aztán a pápamobillal körbejárta a Szent Péter teret.