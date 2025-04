Dühös szülők követelik a tankerületi központ vezetőjének menesztését a XVIII. kerületben

közoktatás;XVIII. kerület;átszervezés;

2025-04-22 07:07:00 CEST

Több iskola működését is átszerveznék. Van, ahol a penészedés az alibi.

A Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének, Rábel Krisztinának meszetését követelik azok a szülők, akiket felháborítottak, azok a változások, amelyeket Budapest XVIII. kerületében terveznek - írja a Telex.

A portál szerint egy szülő levelében úgy fogalmazott, hogy érintettként dühös és elkeseredett, és részletesen ismertette az átalakítási terveket. A legnagyobb visszhangot a XVIII. kerületben található Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola átszervezése váltotta ki.

A terv szerint szeptembertől helyhiány miatt a Kapocs Iskola két induló első osztályát átköltöztetnék a Kandó Téri Általános Iskolába, amely körülbelül két és fél kilométerre, mintegy félórányi sétára található. Az oktatást továbbra is a Kapocs Iskola tanárai végeznék, és a szakmai programjuk sem változna, csupán a helyszín lenne más. Rábel Krisztina március elején a szülőket arról tájékoztatta, hogy az iskola jelenlegi épületében 16 osztály működik, miközben csak 12 megfelelő tanterem áll rendelkezésre. Egy októberi dokumentum arról számolt be, hogy a 11-es és 12-es tantermekben penészesedés miatt nem megfelelő a levegő minősége. Ezek a helyiségek az alagsorban találhatók, és a tankerület vezetése szerint ilyen körülmények között nem biztosítható színvonalas oktatás. A szülők viszont attól tartanak, hogy az osztályok különválasztása megbontja az iskola közösségét. Szerintük az intézmény hosszú évek óta magas szakmai színvonalon működik, az első évfolyamra rendszeresen túljelentkezés van, és a tanárok valamint a szülők között is kiváló kapcsolat alakult ki.

Több család esetében az idősebb gyermek már a Kapocs Iskolába jár, míg a kisebb szeptemberben kezdené ugyanott az első osztályt, így számukra komoly nehézséget jelentene a két különböző helyszín közötti napi ingázás. A pedagógusoknak szintén utazniuk kellene a két iskola között.

A szülők úgy vélik, más megoldás is létezik a problémára, például ahogy más tankerületekben konténertanteremmel oldják meg a helyszűkét. Jelezték, hogy szükség esetén anyagi támogatást is nyújtanának ehhez. Hivatkoztak arra is, hogy az iskola szellőzőrendszert szerelt be a problémás termekbe, amelyeket ki is takarítottak. Március 19-én hivatalos vizsgálat igazolta, hogy nincs penész, dohszag vagy vizesedés ezekben a helyiségekben. Emiatt a szülők úgy gondolják, hogy a penész csak kifogás, és valójában más állhat az átszervezés hátterében.

Már két demonstrációt is szerveztek Rábel Krisztina ellen, és hivatalos panasz is érkezett a tankerülethez. A válaszukban azt írták, hogy megvizsgálták az iskola kapacitását és a tantermek állapotát, és megállapították, hogy 11 terem felel meg teljes osztályok befogadására. Emellett az épületben van még öt csoportszoba, sportpálya, tornaterem és uszoda, de jelenleg már a könyvtárban, ebédlőben, folyosón és még a kiserdőben is tanítás folyik. A tankerület hangsúlyozta, hogy számukra a diákok egészsége és a magas színvonalú oktatás fenntartása a legfontosabb, és a fenntartási kérdésekben minden évben pénzügyi és szakmai szempontok alapján döntenek.

Azt is közölték, hogy a 2025/2026-os tanévre tervezett átszervezés még előkészítés alatt áll, de a Kandó Téri Általános Iskolát azért választották új telephelynek, mert közel van, és így biztosítható az egészséges, nem zsúfolt környezet a jogszabályok betartása mellett.

A Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetője a Telex megkeresésére azt írta, hogy minden évben elvégzik az intézményeik szakmai felülvizsgálatát. Rábel Krisztina közlése szerint az átszervezések többsége csak adminisztratív jellegű, és nem érinti az iskolák mindennapi működését. A szakmai javaslatokat a felettes szervek felé továbbítják, és a végső döntést a köznevelésért felelős miniszter hozza meg. Három iskolában azért volt szükség változtatásra, mert eddig nem látták el az integráltan nevelhető beszédfogyatékos SNI tanulók oktatását, ehhez pedig módosítani kellett az alapdokumentumokat.