TI: A magyarországi és az EU-s jogszabályokat is figyelmen kívül hagyva vezényelte a KeszthelyFest eseményeit a korábbi fideszes városvezetés

Fidesz;önkormányzat;szerződés;fesztivál;vizsgálat;Transparency International;Keszthely;Manninger Jenő;KeszthelyFeszt;

2025-04-23 09:00:00 CEST

Csaknem 100 millió forintra kötöttek 40 szerződést ugyanazzal a céggel.

Saját szabályait, valamint a magyarországi és az uniós közbeszerzési törvényt is megkerülve szerződött le a tavalyi KeszthelyFest eseményeire a város korábbi, kormánypárti vezetése, állapította meg a Transparency International (TI) vizsgálata. A korrupcióellenes szervezetet a balatoni város jelenlegi ellenzéki irányítói kérték fel a rendezvénysorozat gazdasági hátterének átvilágítására, miután kiderült, az akkor regnáló Fidesz-KDNP-s önkormányzat csaknem 100 millió forintra kötött 40 szerződést ugyanazzal a céggel. Ilyen ügyletekkel kapcsolatban felmerülhet, akkor kerül rájuk sor, amikor el akarják kerülni a pályázatot, s konkrét céget akarnak megbízni versenyeztetés nélkül.

- Miután tavaly júniusban nyertünk az önkormányzati választáson, megígértük, hogy véget vetünk a korábbi, rossz gyakorlatoknak, s felszámoljuk a korrupciót a városban, s tisztességesen, törvényesen és átláthatón működtetjük az önkormányzatot – mondta lapunknak Tóth Gergely, Keszthely ellenzéki, civil színekben megválasztott polgármestere.

Az elkészült vizsgálati anyag szerint az előző, kormánypárti városvezetés elég sajátságosan, a vonatkozó helyi, hazai és uniós jogszabályokat is figyelmen kívül hagyva vezényelte le a fesztivált. A Manninger Jenő egykori fideszes országgyűlési képviselő vezette önkormányzat a TI jelentése alapján 48 szerződést kötött a 2024-es KeszthelyFesttel kapcsolatban 99,2 millió forintért.

A kontraktusok közül negyvenet a Viviera Beach Kft.-vel írtak alá, a cég 96,3 millió forintot kasszírozott, a maradék szűk hárommillió forinton további nyolc cég és szervezet, köztük az Országos Mentőszolgálat és a helyi városüzemeltetési kft. osztozott.

A vizsgálat megállapította, a Vivierával kötött szerződések jogi szempontból igencsak kifogásolhatók, hiszen több esetben nem szerepel bennük teljesítési határidő, hiányos a műszaki tartalom, nem készültek teljesítési igazolások, a városra nézve előnytelen kötbért, vagy éppen teljesítés előtti kifizetéseket tartalmaznak, illetve olyan, képtelennek tűnő passzusok is szerepeltek, minthogy a fellépők lemondás esetén is megkapták volna a teljes fellépti díjukat. Szintén kevéssé racionális döntésnek tűnik, hogy a fesztiválra 15 millió forintért rendelt egyedi műanyag repoharakat az önkormányzat, melyekből 15 ezer darab azóta is egy raktárban porosodik, ráadásul, mivel a rajtuk szereplő QR-kód a tavalyi rendezvényre mutat, így az idei hasznosításuk lehetetlen, de legalábbis kínos volna…

- Az természetes, hogy az egyes fellépőkre külön szerződés született – jegyezte meg Tóth Gergely –, ám arra, hogy a fesztivállal kapcsolatos további feladatoknál miért kellett így szétaprózni, s emiatt külön-külön megállapodásokat aláírni, nincs racionális magyarázat.

Egy lapunk által megkérdezett szakértő szerint jogilag nem kifogásolható, hogy ennyi szerződés született, ám – és ezt a keszthelyi esettől függetlenül mondta – az ilyen esetekben felmerülhet, azért van erre szükség, hogy kijátsszák a közbeszerzési értékhatár minimumát

Információink szerint ezekre a tevékenységre ez minimum 2, illetve 15 millió forintot jelent. Ha sok szerződés születik egy ügyben, úgy nem olyan feltűnő, ha kevéssel túlszámlázzák a feladatokat, mintha ugyanazt az összeget egynél próbálják átnyomni.

- Nem sok esélyét látom, hogy jogi úton választ kapunk a kérdéseinkre, így egyelőre nem is gondolkodunk feljelentésben vagy polgári perben – tette hozzá a polgármester. – Csak viszonyításképpen, tavaly 101 millióba került a fesztivál, melyből 35 milliós bevétele származott a városnak, ezzel szemben az idén, amikor a város a saját cégén keresztül bonyolítja, 60-65 milliós költséggel számolunk, s cseppet sem mellékesen a szükséges műszaki és infrastrukturális beruházások is a város tulajdonában maradnak.

Az ügyben megkerestük Manninger Jenő volt fideszes polgármestert – jelenleg listás önkormányzati képviselő a testületben –, aki válaszában úgy érvelt: a rendezvényeket illetően számos törvényi kivétel létezik, mivel életszerűtlen, hogy hónapokkal az esemény előtt, egyben minden körülményt és fedezetet ismerve ki lehessen írni egy mindenre kiterjedő közbeszerzést. Azt állította, az ügy politikai háttere, hogy korábbi, helyi jobbikosok elszámolást követelve nyomást gyakorolnak Tóth Gergelyre, illetve

utalt rá, hogy az eseménnyel kapcsolatban mindent a városházi apparátus intézett, neki nem volt valós rálátása a történtekre.

- A 2024-es KeszthelyFest célja az volt, hogy a régióban Keszthelyen is legyen jelentős fesztivál, ez szerepeljen az éves balatoni programokban és több generáció számára nyújtson kínálatot, legyen marketingértéke – felelte felvetésünkre, hogyan lehetséges, hogy az infláció ellenére az idei KeszthelyFest a tavalyi költségvetésének alig kétharmadából valósul meg. – Egy fellépő költsége előadótól függően 200 ezertől 10 millióig terjedhet, így a paloznaki jazzpikniktől a falunapig széles a skála.