Takács Péter elment egy felújított kórházba hibáztatni a Tisza Pártot a kórházfelújítások elmaradása miatt

2025-04-23 20:09:00 CEST

A kormánypárt kitartóan próbálja az egy éve tényezővé vált ellenzéki pártot okolni a 3 éve indult jogállamisági mechanizmusért.

A kormánypárt teljes erőbedobással igyekszik az egy éve tényezővé vált Tisza Pártra kenni az ország szerteágazó problémáit, egyebek közt azt, hogy az egészségügy az összeomlás szélén táncol, és hogy várat magára a kórházfelújítások legjava. Igaz, a terv a jelek szerint annyit módosult, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár elöljáróban mégsem a lepusztult létesítményeket mutogatja, hanem egy történetesen felújított kórház előtt szapulta az ellenzék vezető erejét - számolt be róla a 444.

Az államtitkár a miskolci megyei kórház gyermekegészségügyi központhoz hirdetett meg sajtótájékoztatót, a következő meghívóval: „a miskolci kórház teljeskörű felújítása azért késik, mert a Tisza Párt és Brüsszel szövetségesei folyamatosan blokkolják a kórházaknak járó pénzügyi forrásokat.” Ezt semmivel nem bizonyította, mindenesetre a sajtótájékoztatón elismételte az állítást, miszerint Brüsszel és a Tisza Párt „sunyi kis alkuja” miatt csúsznak a felújítások, és hogy Kollár Kinga EP-képviselő „örömtelinek tartja”, hogy nem sikerült 50 kórházat felújítani. Persze Kollár egyébként nem mondta, hogy ezt örömtelinek tartaná, arról beszélt, hogy az uniós források visszatartása miatt érzékelhetően rosszabb állapotban van az ország, a problémák pedig törvényszerűen az ellenzéket erősítik, így a 2026-os választásokra ebből a szempontból pozitívan tekint - az ominózus felszólalás teljes leíratát itt olvashatja el.

A 444 beszámolója szerint Takács "dobrevezett és momentumozott" is egy kicsit, de összességében sehogy sem sikerült ellentmondás nélkül lebonyolítani a sajtótájékoztatóját. Például elmondta, hogy speciel a Velkey László Gyermekegészségügyi Központot azért csak-csak sikerült felújítani állami forrásból. Ezt azzal a szófordulattal adta elő, hogy a teljes műszaki és energetikai korszerűsítésre költött 4 milliárd forintot „meghitelezték az Uniónak” (persze a kórházak felújítása amúgy a kormány és nem az EU feladata lenne - a szerk.). Az államtitkár magyarázata szerint a kórház felújítása szerepelt az uniós helyreállítási alap listáján, csak a pénz nem jött meg, amit normál ügymenetben utófinanszírozással kapna meg a magyar állam. Amint beérkezik az egyik összeg, kezdődhet egy következő kórház felújítása is - mondta, ami elég vészjósló annak fényében, hogy semmi jele annak, hogy az Orbán-kormány korrupciója miatt felfüggesztett forrásokat az EU csak úgy hirtelen megindítaná.

Takács ezt követően azért elmondta, hogy más kórházakat is felújítottak már 15 éves kormányzásuk alatt uniós pénz nélkül, és felsorolta azt is, hogy mennyit költöttek egészségügyre. A sajtó kíváncsi munkatársait az államtitkár körbe is vezette az épületben, örömmel konstatálva, hogy a mosdóban van szappan és wc-papír.

A 444 megkérdezte, hogy miért az egyéves Tiszára akarják rákenni a 3 éve megindult jogállamisági mechanizmust, ráadásul úgy, hogy a megoldás értelemszerűen a kormány feladata lenne, például a korrupció visszaszorítása és a jogállamisági alapvetések teljesítése terén. Takács erre azt mondta, hogy nem csak a Tisza a hibás, hanem „szellemi elődeik”, Dobrev Klára és a momentumosok is, vagyis a teljes ellenzék. A szellemi elődség mibenlétét nem tisztázta, azt viszont igen, hogy a korrupcióra vonatkozó kritikákat „lózungnak” tartja, amit ugyan „sokszor felhoznak, de az RRF esetében kizárt, hiszen ott utófinanszírozás történik”. Emellett a jogállamisági problémákat is „lufinak” tartja, az Európai Bizottság szerinte csak politikai kifogást emelt.

Takács Péter az épületben elmondta azt is, hogy még másfél milliárd forintot kellene költeni a miskolci kórház felújítására, ami a betegellátás miatt szakaszosan valósul meg. Be akarnak szerezni 165 ezer ápolástechnikai eszközt is, csak késik a forrás.

„El fogok menni egy csomó helyre, ahol elmaradtak a felújítások, de bemutatom mellette azt is, amit már megcsináltak. Ez is a mi kormányzásunk alatt épült” - mondta a 444-nek, amikor a lap azt firtatta, nem vet-e rossz fényt a kormányra, ha lerohadó épületeket mutogatnak, és nem azért választották-e inkább a felújított kórházat, mert éppen emiatt változtattak a koncepción. Az idegenvezetést Takács egy lebontásra ítélt épület előtt fejezte be, ahol azt mondta, ezt ajánlja „a Petinek meg az Andrásnak (Magyar Péter és Kulja András - a szerk.), ha szeretnének egy jó szelfit csinálni.”