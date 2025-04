Előre az orwelli úton! – Putyin és Trump összjátéka

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Orwell;orosz-ukrán háború;

2025-04-27 08:25:00 CEST

Mindkét elnök előszeretettel használja a George Orwell disztópiájából ismert „újbeszéd” (newspeak) nyelvezetét.

Az alábbi sorok írója sohasem bízott Vlagyimir Putyinban, illetve (az amerikai szavazókkal ellentétben) Donald Trumpban. Ennek többek közt nagyon egyszerű nyelvi oka van: mindkét elnök előszeretettel használja a George Orwell disztópiájából ismert „újbeszéd” (newspeak) nyelvezetét. Ezt Putyin kezdeményezte, amikor az ukránok elleni háborúját „különleges hadműveletnek” nevezte, amit úgymond ukrán „fasiszták” ellen visel. Ami a 2022-es bucsai mészárlást illeti, Putyin propagandagépezete azt egyszerűen „színháznak” nevezte, ahol a holtak látszólag életre kelnek, ha haladó autóból fényképezik őket. Az már csak hab a tortán, hogy a roppant emberáldozatokkal vívott háborút Putyin észak-koreai csapatokkal és iráni rakétákkal próbálja megnyerni, miközben számonkéri Zelenszkijen az ukrajnai demokráciát.

De Putyin nincs egyedül az „újbeszéd” következetes használatában. Ebben Trump olyan módon követi, ami kísértetiesen emlékeztet George Orwell 1984 című könyvére. Ebben az orwelli világban a világhatalom három egymással háborúban álló diktatúra kezében van, amelyek ugyanakkor állandó megfigyeléssel és ideológiai idomítással ellenőrzik alattvalóikat. Az „újbeszéd” egyrészt kifejezi a „kettős gondolkodás” (doublethink) fogalmát, másrészt megsemmisíti a hagyományos „igazság” megfogalmazását. Az az igaz, ami használ a Pártnak és a Nagy Testvérnek, aki teljesen beköltözött az alattvalók magánéletébe.

Putyin után Donald Trump is megindult az orwelli úton.

Véleményeit egy „Truth Social” (Társadalmi Igazság) című hírforráson keresztül közli, amely tele van hazugsággal, illetve gyerekes hencegéssel és a legjobb esetben is csak „Lie Individual”-nak, vagyis „Egyéni Hazugságnak” nevezhető. Ráadásul az amerikai elnök szeszélyes is, napról-napra változtatja elveit, tehát akár „Szemenszedett Hazugságokkal Váltakozó” is lehetne a trumpi kinyilatkoztatások meghatározása. De mit is jelentett a Trump által április másodikán meghirdetett „Szabadulás Napja”? Szabadulást minden felelősségtől! Értem ezen a gazdasági és a társadalmi élet iránti felelősséget, hiszen az egész világ ellen indított vámháborúban – minden részengedmény ellenére – Amerika fog alulmaradni. Arról nem beszélve, hogy a harmadik világnak nyújtott amerikai segélycsomag felmondása katasztrofális éhínséget és a jobb, gazdagabb területekre való tömeges elvándorlást eredményezhet. A kínai átlagpolgár pedig (tudjuk a történelemből) jobban megbirkózik az esetleges áruhiánnyal és a növekedő inflációval, mint a michigani vasmunkás. Ami pedig a külpolitikát illeti, Trump terve Gáza lakosságának kitelepítésére a legjobb esetben is veszedelmes, átgondolatlan ötletnek tűnik, amit egyetlen arab állam sem fog elfogadni.

De az „újbeszéd” terjed minden Trumppal vagy Putyinnal (Magyarország esetében Trumppal és Putyinnal) szövetséges államban. Ennek iskolapéldája Schmidt Mária támadása a Magyar Tudományos Akadémia ellen, amit legutóbb sommásan „sztálinistának” nevezett. Ez a címkézés rosszabb az ostobaságnál, azt jelzi, hogy a NER urai és úrhölgyei teljesen elvesztették valóságérzéküket. Igaz, én csak külső tagja vagyok az Akadémiának, de mint az ötvenhatos forradalom hajdani részvevője és a Szegedi Egyetem szenátora, az összes akadémikus nevében tiltakozom a fenti politikus felelőtlen és minősíthetetlen nyelvhasználata ellen.