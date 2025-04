Navracsis minisztériuma jogellenesnek és kudarcosnak nevezte a közalkalmazottak sztrájkját

sztrájk;Navracsics Tibor;közalkalmazottak;MKKSZ;munkabeszüntetés;Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete;Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium;

2025-04-23 19:40:00 CEST

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke „nyíltan politikai akciót” szervezett.

Kudarcosnak, politikailag átlátszónak és jogellenesnek minősítette szerdai közleményében a Navracsis Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) a köztisztviselők sztrájkját.

A KTM szerint a munkabeszüntetést támogató Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a szakmai munka helyett „nyíltan politikai akciót” szervezett.

„A mai sztrájkról a bíróság is kimondta: jogellenes. Az MKKSZ tehát néhány ellenzéki önkormányzattal összejátszva megtévesztette az akcióban részt vevő önkormányzati dolgozókat”

– olvasható a minisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hozzátették, a kormánytisztviselők közül senki, és az önkormányzati tisztviselőknek is csak a töredéke adta ehhez a nevét. Azt írták, a Fővárosi Törvényszék döntése alapján a szakszervezet által április 23-ra tervezett munkabeszüntetés jogellenes, a KTM ezért nem is tárgyalt, és nem is tárgyalhatott az érdekképviselettel.

„Jogszerű kezdeményezés esetén a tárca természetesen eleget tesz kötelezettségeinek, de fontos hangsúlyozni: a kormány – a sztrájk jogosságától vagy jogellenességétől függetlenül – elkötelezett a köztisztviselők és kormánytisztviselők illetményének emelése mellett” – közölték.

Mint arról beszámoltunk, szerdán több ezer köztisztviselő sztrájkolt húsz önkormányzati hivatalban, köztük több fővárosi kerületben és a Főpolgármesteri Hivatalban is. A szóban forgó helyszíneken nem vették fel a munkát például az anyakönyvvezetők, a pénzügyesek, az adóigazgatási ügyintézők és a hagyatéki ügyintézők sem.

Boros Péterné a Szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal előtt tartott sajtótájékoztatóján a követeléseik mellett arról is beszélt, hogy egy eredményt már elértek: a kormány bejelentette, hogy a következő hónapokban két lépésben, kétszer 15 százalékkal emelik majd meg azoknak az önkormányzati köztisztviselőknek a fizetését, akik tízezer főnél kisebb településen dolgoznak.

Ez azonban a szakszervezeti vezető szerint nem elég, hiszen a mintegy 29 ezer önkormányzati köztisztviselő 60 százaléka ennél nagyobb településen dolgozik, ahol a kivetett szolidaritási hozzájárulási adó akkora terhet jelent a városoknak, hogy nem jut forrás az emelésre, ha az állam nem biztosítja ezt az összeget.