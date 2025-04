Megbénult az élet Belgiumban

Vasárnap estétől 24 órás általános sztrájkot tartottak Belgiumban. Megbénult a légi- és a vasúti közlekedés. Az ország légterét is lezárták, így nem is repültek be-, se ki gépek az országból – közölte a Belga hírügynökség.