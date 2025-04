Kiadták a figyelmeztetést, országszerte zivatar, felhőszakadás és jégeső jöhet

időjárás;felhőszakadás;zivatar;hidegfront;

2025-04-24 09:07:00 CEST

A hegyek környezetében akár villámárvizek is előfordulhatnak.

Egy gyenge hidegfront éri el hazánkat csütörtökön, amely még egy lapáttal rátesz a Kárpát-medencét kitöltő labilis légtömegre. Több helyen alakulnak majd ki záporok, zivatarok, utóbbiakat felhőszakadás is kísérheti – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint az erőteljes gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Délelőtt nagyobb számban a Dunántúlon, majd egyre keletebbre fordulhat elő többfelé zápor, zivatar, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. A Dunántúlon megélénkül az északias szél, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is lehetnek. Néhol helyenként aprószemű jég is eshet, a hegyek környezetében akár villámárvizek is előfordulhatnak.

A zivatarok miatt az egész országra, a várható felhőszakadások következtében pedig tizennégy vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Az esti órákra nyugaton a zivatarok megszűnnek, stabilizálódik a légkör, de az ország többi részén várhatóan még nem cseng le ekkorra teljesen a zivatartevékenység.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.