A csoda elmarad

választás;költségvetés;magyar gazdaság;gazdasági növekedés;Nemzetközi Valutaalap (IMF);osztogatás;

2025-04-25 06:00:00 CEST

Több tucat ország, több száz diplomatája nyüzsög jelenleg is Washingtonban, a Világbank és Nemzetközi Valutalap (IMF) szokásos tavaszi ülésszakán. Ám a többség nem az IMF-es konzultációk miatt érkezett az USA-ba, hanem, hogy a Donald Trump által kivetett vámok csökkentéséről tárgyaljon a Fehér Ház kereskedelmi „szakértőivel”. Bár a Fehér Ház korábban kizárta a tárgyalás lehetőségét, látva a pénzügyi káoszt, az „üzletkötések művésze” most megpróbálja eltakarítani azt, amit a világ nyakába zúdított.

A kár már bekövetkezett. Az IMF – épp a tavaszi dzsemborija elé időzített – előrejelzésben fél százalékkal mérsékelte az egész világgazdaságra adott növekedési előrejelzését, így az 2,8 százalékkal nőhet. A vámháború miatt a fejlett országok ennél lassabb fejlődésre számíthatnak: az USA 1,8, az EU pedig 1 százalékosra. Magyarország kilátásait – az átlagnál magasabb (amerikai) exportkitettség miatt – lényegesen nagyobb arányban csökkentették: az IMF elemzői szerint idén mindössze 1,4, jövőre is csak 2,6 százalékkal nőhet a magyar gazdaság. Ez nagyon messze van a kormány által várt 2,5, illetve 4 százaléktól. (A kabinet negyedik éve üldözi a négy százalékot – hiába.) Az MNB is 1,9-2,9 százalékra lőtte be a magyar gazdaság várható növekedését, bár mára már ez is teljesen irreális. Varga Mihály jegybankelnök szerint a vámháború további fél százalékkal vetheti vissza az idei növekedést.

Egy szó mint száz, a kormány tervei, az idei és a jövő évi költségvetés (már megint és sokadszorra) irreálisan optimista számokra épülnek. A kormány újabb szakadékba viszi bele az országot a választás előtti osztogatásával. Ha valami csoda nem történik, 2026 közepén újra jön az infláció, a költségvetési kiigazítás, a recesszió. Jobb lenne figyelni egy kicsit, mondjuk az IMF-re, és mérsékelni a károkat, ameddig még lehet.