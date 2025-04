Lázár János nagyot akart rúgni Magyar Péterbe, de inkább csak fél Magyarországot sikerült vérig sértenie

veszély;Lázár János;szavazók;brüsszelezés;Tisza Párt;

2025-04-24 21:28:00 CEST

Szerinte nemcsak a Tisza Párt, hanem a szavazói is veszélyesek a magyarokra, a magyarok pedig jobban élnek, mint 15 éve, mert több húst esznek.

Több százezer olyan Tisza-szavazó van – Pécsen is többen –, akik azt akarják, hogy Ukrajnát vegyék fel az EU-ba – fogalmazott Lázár János negyedik utcafórumán, vagy ahogy a fideszes politikus elnevezte, Lázárinfón Pécsen. Ezt a kijelentést eddig az Ukrajna ellen az elmúlt hetekben zajló gyűlöletkampány részének lehetett volna tekinteni, de – derül ki az Index cikkéből – az építési és közlekedési miniszternek azonban sikerült még magasabb fordulatszámra kapcsolnia az uszítást. – Veszélyesek a magyar emberekre, de nemcsak ők, hanem azok is, akik rájuk szavaznak – mondta a Tisza Pártról és a szavazóiról.

Lázár János, aki az elmúlt hetekben többször is beszélt a pedofíliáról, ezúttal is kijelentette, hogy azt tűzzel-vassal irtani kell, és a halálbüntetés lenne a megfelelő büntetés a gyermekeket megrontók számára. Röviden felidézte az elnöki kegyelmi botrányt, de az önkritikát itt is vegyítette a Magyar Péter iránt érzett gyűlöletével, és így szólt: – Mi, fideszesek megbicsaklottunk a kegyelmi ügyben, ezt el kell ismernünk. A köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofilnak, amiben Magyar Péter felesége, egykori minisztertársam is közreműködött. Ez a mi hibánk, a mi felelősségünk, de tanultunk belőle, vállaltuk a felelősséget, érintettek nem maradhattak a pozíciójukban.

16 év kormányzás után azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszeliek embere – hangoztatta szinte szóról szóra, amit a miniszterelnök hangoztat már hetek óta első számú kihívójáról. Hozzátette, hogy míg ő 200 ezer olyan édesanyáról beszél, akiknek nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a kormány döntése után, a Tisza Pártrendezvényein szerinte nem lehet kérdezni, mert szinte kizárólag a mocskolódáson van a hangsúly. – Mocskos, szemét trógerek vagyunk. Ez megy egy órán keresztül – háborgott a miniszter, és valahogy előhozta, hogy a magyar kormány miatt alacsonyak a gáz- és villanyárak. Utóbbiakról éppen a Népszava bizonyította be hosszú cikkek sorában, hogy nem igazak.

– A szerelem szabad, de a Pride sok – jelentette ki ezután, majd a pedofília emlegetése mellett a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről is azt mondta, azt is tűzzel-vassal kell irtani, mert számára elfogadhatatlan az, ami az országban folyik.

Ez alól nyilván kivétel, amit Orbán-kormány művel, a tárcavezető legalábbis teljesen elégedett a gazdaság helyzetével. – 15 évvel ezelőtt másfél millió embernek volt devizahitele, de a kormány a segítségükre sietett, és mi szájba vertük a bankokat – állította, majd azt is ecsetelte, hogy nálunk nagy a jólét: – 2010-ben átlagosan egy magyar ember 53 kilogramm húst fogyasztott egy évben, ez a szám manapság 70 kilogrammot mutat. (...) Ezek a számok is azt mutatják, hogy a magyarok jobban élnek. Mert mit csinál a magyar, ha pénze van? Eszik.