Navracsics Tibor: szinte ugyanannyi a vasúti menetidő Tapolca és Budapest között, mint száz évvel ezelőtt

vasút;Balaton;Navracsics Tibor;tömegközlekedés;

2025-04-26 07:20:00 CEST

Utóbbi tényt sajnálatosnak nevezte.

A vágányok és a szerelvények rossz állapota miatt szinte ugyanannyi a vasúti menetidő Tapolca és Budapest között, mint száz évvel ezelőtt – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor az Inforádiónak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy hamarosan elindulhat a balatoni körvasút, valamint a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely közötti vasútvonal villamosításának előkészítése.

Jelenleg csak Balatonfüredig közlekednek villanymozdonyok, onnantól dízelvontatású szerelvények viszik tovább az utasokat Tapolca és Keszthely irányába. A miniszter arról is beszélt, hogy a villamosítás előtt már megkezdődtek a fejlesztések, ennek köszönhetően több mint egy hete korszerűbb dízelmozdonyok közlekednek Balatonfüredtől. Elmondása szerint a villamosított vonatok bevezetésével nemcsak a környezetet kímélnék jobban, hanem a menetidő is jelentősen csökkenne a mozdonycsere megszűnésével, akár 20-30 perccel gyorsabbá téve az utazást, hiszen jelenleg ennyi időt vesz igénybe az átszerelés. Navracsics Tibor sajnálatosnak nevezte, hogy a pályák és a járművek elavult állapota miatt ma is közel annyi időt vesz igénybe az út Tapolca és Budapest között, mint száz évvel ezelőtt.

Régi terve, hogy a Balaton teljes egészében körbejárható legyen vonattal, és most előrelépés történt ebben, hiszen elindultak a körvasút tervezési folyamatai. Szerinte a Balaton turisztikai lehetőségei messze nincsenek kihasználva, ezért fontosnak tartja a tömegközlekedés modernizálását.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a 7,5 milliárd forintot elsősorban a tervezési feladatokra és a Balaton környéki vasútállomások korszerűsítésére fordítják, de a következő években további forrásokra lesz szükség más fejlesztésekhez. Elsősorban uniós támogatásra számítanak, mivel a vasútfejlesztés szerepel az EU által támogatható területek között.

A miniszter bízik abban, hogy sikeres pályázatot nyújtanak be, hiszen a tervek megvalósítása jelentős költségekkel járna, ami komolyan megterhelné a hazai költségvetést. Úgy véli, a balatoni vasútfejlesztés összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel, ezért reméli, hogy a szükséges forrásokat Brüsszel biztosítja a feltételek teljesítése után.