Ferenc pápa;

2025-04-26 12:40:00 CEST

Elindult a pápamobil Ferenc pápa koporsójával a katolikus egyházfő végső nyughelye, a Santa Maria Maggiore-bazilika felé. Az autó rendőri kísérettel halad, közben végig a hívek üdvözlő sorfala kíséri őket.

A Vatican News tájékoztatása szerint a körmenet útvonala a következő: Corso Vittorio Emmanuele II, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János-székesegyház, majd onnét a Via Merulanán át haladva jutnak el a Santa Maria Maggiore-bazilikáig.